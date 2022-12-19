  • BIST 5.419,02
  • Altın 1089.661
  • Dolar 18.6354
  • Euro 19.7676
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Osman Bican’a büyük destek

»
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçesi, “Güzelyurt’ta Değişim Bizimle Gelecek” sloganıyla dayanışma yürüyüşü düzenledi.
Osman Bican’a büyük destek

CTP  Genel Başkanı Tufan Erhürman ile bazı milletvekillerinin de katıldığı yürüyüşte, CTP Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı Osman Bican ile belediye meclis üyesi adayları “Hizmete hazırız” dedi. Güzelyurt Terminal bölgesinden başlayıp, çarşı içinde son bulan yürüyüşte Osman Bican’a halktan büyük destek geldi, “Değişime biz de varız” mesajları verildi.

OSMAN BİCAN’A BÜYÜK DESTEK
Güzelyurt ve bölge köylerinden çok sayıda Osman Bican destekçisinin katılım gösterdiği yürüyüş tam bir festival havasında geçti. Müziklerin çaldığı, şarkıların söylendiği ve folklor gösterilerinin olduğu dayanışma etkinliğinde büyük coşku yaşandı. Birlik, bütünlük ve dayanışma mesajı verilen yürüyüşte, Erhürman ile Bican, halkla kucaklaştı, sohbet etti. Yürüyüş sırasında birçok bölge insanı Bican’a destek mesajlarını iletti, trafikte seyreden sürücüler ise afiş ve bayrak talep ederek arabalarına astı. 


PROJELER BÜYÜK TAKDİR TOPLADI
Yürüyüş esnasında esnaf ve yurttaşlarla sohbet eden Osman Bican’ın özellikle “Konut Edindirme Projesi” ve “Tarım Organizasyonu Projesi” büyük takdir topladı. Bu projeler hakkında yurttaşlara yönelik bilgilendirme yapan Bican, “Gelişimin olmadığı bir kentte ise yaşam kurmak güçleşiyor. İşte bu sebepten göç veren kentimiz için biz, “geri göçü” başlatacağız. Sivil toplum örgütleri, bankalar ve tüm paydaşlarla geliştirilecek işbirliği sayesinde artık gençlerimizin Güzelyurt’tan göç etmesini engelleyeceğiz, göç edenlerin de geri gelmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı. Üretime ve üreticiye sahip çıkmak adına “Tarım Organizasyonu Projesi” geliştirdiklerinin altını çizen Bican, Güzelyurt’un son derece verimli topraklara sahip olduğunu, bu proje sayesinde de ürünlerin değer bulacağını söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İncirli, Lefkoşa Türk Belediyesi'ni ziyaret etti20 Aralık 2022 Salı 17:09
  • Ardahan ve Topçuköy de ‘Sadıkoğlu’ Dedi20 Aralık 2022 Salı 15:49
  • Özgey: Lefke Barajı ve çevresi yeniden mesire yeri olacak20 Aralık 2022 Salı 15:17
  • Çeler: Girneliler değişim istiyor20 Aralık 2022 Salı 13:44
  • Rahvancıoğlu: Zamlanmayan Tek Şey Emek, Asgari Ücrette Açlık Sınırına Yaklaştık20 Aralık 2022 Salı 13:10
  • Yüksek Seçim Kurulu'ndan duyuru...20 Aralık 2022 Salı 12:41
  • Güngördü: Mutlu çocuklar için çalışıyoruz20 Aralık 2022 Salı 12:33
  • Amcaoğlu: Çocuklarımızın gelişimine değer katacağız20 Aralık 2022 Salı 12:13
  • İncirli: Çözümlerimiz hazır20 Aralık 2022 Salı 11:53
  • Namsoy: Yol kenarına çiçek ekmekle belediye olunmaz20 Aralık 2022 Salı 11:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti