Otellerde doluluk oranı %47

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’ne üye otellerin bir yıllık karşılaştırmalı mart 2019 doluluk oranı:
KITOB’ un; otel sınıfına giren ve 1’den 5'e kadar yıldız taşıyan oteller ile turistik bungalovlar, tatil köyleri, butik, apart otel ve özel belgeli otellerden oluşan üyelerin, Mart 2019 ayına ilişkin dolulukları aşağıdaki şekildedir:
1)5 yıldızlı büyük tesislerin dolulukları Mart 2019 ayında %56 oranında olmuştur. Buna göre;
a)Geçen Şubat 2019 ayına göre %18 oranında bir artış gerçekleşirken,
b)Geçen Mart 2018 yılına göre %27 oranında bir düşüş olmuştur.
2) Küçük otellerin Mart 2019 ayında doluluk oranı %39 olmuştur. Buna göre;
a)Geçen Şubat 2019 ayına göre %26 oranında bir artış yaşanırken,
b)Geçen Mart 2018 yılına göre %10 oranında bir düşüş gerçekleşmiştir.
3)Tüm Otellerin Mart 2019 ayında doluluk oranı ortalaması ise %47 olmuştur.
a)Geçen Şubat 2019 ayına göre %19 oranında bir artış olurken,
b)Geçen Mart 2018 yılına göre %21 oranında bir düşüş gerçekleşmiştir.
Mart 2019 ayında 12 tesisimiz kapalı bulunmaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.