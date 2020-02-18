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Özcenk , DAÜ rektörü seçiminin yapılması için o makamın boş olması gerekiyor

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Özcenk , DAÜ rektörü seçiminin yapılması için o makamın boş olması gerekiyor
Özcenk , DAÜ rektörü seçiminin yapılması için o makamın boş olması gerekiyor

Özcenk'in açıklaması şöyle;

"Değerli Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) çalışanları, Göreve geldiğimiz günden itibaren tüm gücümüzle DAÜ’nün daha iyi bir noktaya gelmesi için yoğun çaba harcadığımızı ve Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) olarak herhangi bir siyasi beklenti içerisinde olmadan DAÜ’nün önünün açılması için gerekenleri yapmaya devam edeceğimizi bilmenizi isteriz.

Sn. Rektör sizlerle paylaştığı açıklamada, üniversitenin önünün demokratik ve şeffaf bir eğilim belirleme süreci ile açılacağını belirtmektedir. VYK olarak biz de bu görüşü destekliyoruz.

DAÜ mevzuatına göre VYK’nın rektör münhali sürecini başlatabilmesi için rektör makamının boş olması gerekmektedir.

Rektörün istifasını VYK’ya sunması durumunda, rektör münhali açılacak ve Senatonun belirleyeceği rektör adayı saptama süreci başlayacaktır. Bu süreç içerisinde VYK: · Rektör makamı için münhal ilan edecek, ·

Senatodan, asaleten rektör atanana kadar gerçekleştirilecek rektör belirleme sürecinde aday olmayacak bir vekilin önerilmesini bekleyecek, · Senatonun belirleyeceği takvim ve usule göre gerçekleştirilecek olan yeni rektör saptama sürecinin tamamlanmasının ardından, Senatonun Rektör önerisini sunmasını bekleyecektir.

Üniversitemizde, kısa süre içerisinde yeni rektörün göreve başlayabilmesi adına gerekli çalışmaların demokratik, şeffaf ve hızlı bir şekilde yapılması için gerekli tüm desteği vereceğimizi belirtir, üniversitemize hayırlı olmasını dileriz."

Saygılarımla,

Dr. Erdal Özcenk

VYK Başkanı

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