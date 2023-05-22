Özdağ: Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir.

" Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır."

Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00’de benim tarafımdan yapılacaktır.