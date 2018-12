Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs konusunda sonuç alıcı bir müzakere olabilmesi için tarafların neyi müzakere edecekleri konusunda anlaşmaları gerektiğini söyledi.



Özersay, “Yani her iki taraf da aynı cümleyi söyleyip, bundan farklı bir şey anlıyorsa başlayacak olan müzakere süreci bizi, 50 yıldır devam eden müzakere sürecinde ne sonuç ortaya çıktıysa ondan farklı bir sonuca götürmeyecektir” dedi.



Kudret Özersay, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Misyon Şefi Elizabeth Spehar ile HP Genel Merkezi’nde yaklaşık bir saat süren görüşmesinin ardından basına yaptığı açıklamada görüşmeyi değerlendirdi.



“TEMASLAR, DİYALOĞUN KALICILIĞI AÇISINDAN DEVAM ETTİRİLMELİ”



Kudret Özersay, Spehar’ın BM adına Halkın Partisi’ne ziyaretinde yararlı konuların ele alındığını ve oldukça faydalı bir görüşme yaptıklarını belirtti.



Özersay, HP olarak her iki toplumun farklı kesimleriyle farklı düzeylerde iyi diyalog içinde olmak gerektiğine inandıklarını ve bunu hep vurguladıklarını kaydetti.



“BM’NİN SİYASİ PARTİLERLE DİYALOG İÇİNDE OLMASI SAĞLIKLI BİR YAKLAŞIM”



BM’nin, eskisine göre daha yoğun bir şekilde siyasi partilerle bir diyalog içinde olmasının faydasına işaret eden Özersay, Spehar’ın, sağlıklı bir yaklaşım olarak gördükleri bu temaslarının, diyaloğun devamlılığı ve kalıcılığı açısından sürdürülmesi gerektiğine inandıklarını belirtti.



“NEYİ MÜZAKERE EDECEKLERİ ÜZERİNDE UZLAŞMAYA VARMALARI GEREKİR”



Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute tarafından sürdürülen, sürdürülmeye çalışılan diyaloğun bir müzakereye dönüşebilmesi için öncelikle tarafların neyi müzakere edecekleri üzerinde bir uzlaşmaya varmaları gerektiğini söyledi.



Özersay, “Yani her iki taraf da aynı cümleyi söyleyip, bundan farklı bir şey anlıyorsa başlayacak müzakere süreci bizi, 50 yıldır devam eden müzakere sürecinde ne sonuç ortaya çıktıysa ondan farklı bir sonuca götürmeyecektir” dedi.



Kudret Özersay, sonuç alıcı bir müzakere olabilmesi için tarafların öncelikle neyi müzakere edeceklerini anlaşmaları gerektiği kanaatinde olduklarını ve BM’ye de bunu detaylı bir şekilde anlattıklarını kaydetti.



“ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞMA İMKÂNI BULDUK”



Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, HP olarak BM ile hem uluslararası, hem bölgesel, hem de Kıbrıs’a özel koşullar çerçevesinde önümüzdeki döneme ilişkin görüşlerini paylaşma imkânı bulduklarını belirtti.



Özersay, şöyle devam etti:



“Önümüzdeki dönemde kimse bu ve benzeri süreçleri dünyadaki ve bölgedeki gelişmelerden bağımsız bir biçimde düşünemez. Bu nedenle garantörlerin de dahil olduğu, uluslararası bir sorun olduğu için Kıbrıs meselesindeki gelişmeler, örneğin bir Brexit sürecinden, örneğin Avrupa Parlamentosu’nun gelecek yıl yapılacak seçimlerinden, örneğin Türkiye’de gelecek yıl yapılacak yerel seçimlerden tamamen bağımsız şekilde düşünülemez. Dolayısıyla bu ve benzeri gelişmeler önümüzdeki dönemde ne olacağını etkileyecek gelişmelerdir. Bunları da dikkate alarak, hem uluslararası, hem bölgesel, hem de Kıbrıs’a özel koşullar çerçevesinde önümüzdeki döneme ilişkin görüşlerimizi BM ile HP olarak paylaşma imkanı bulduk. Umarız bu diyalog kurumsallaşarak devam eder.”