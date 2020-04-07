Özersay: "Gidip yerinde de gördüm, içiniz rahat olsun"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "tüm ailelere ve karantina altına alınacak olanların yakınlarına mesajımdır: Gidip yerinde de gördüm, içiniz rahat olsun, sevdikleriniz sağlıklı ve temiz bir ortamda karantina sürecini yaşayacaklar, bu bizim görevimizdir." dedi



"Bugün bir süredir sosyal medya ortamında çeşitli görüşler ortaya konulan ve Londra’dan gelecek olan öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın karantina altına alınacakları Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarını ziyaret ettim. Bizzat yerinde görmek istedim çünkü gerek çocuklarımız gerekse aileleri haklı olarak kalınacak olan yerlerin durumunu bilmek istemektedirler. Farklı katlardaki, farklı odalara tesadüfi olarak girdim, baktım.

1)Yurt henüz iki yıllık yeni ve yıpranmamış odaları olan bir tesis;

2)Odalar son derece temiz ve hijyen kurallarına uygun vaziyette; banyosu, tuvaleti, buz dolabı, yatakları ve çalışma masası olacak şekilde hazırlandı;

3)Yataklara temiz nevresim ve yastık yüzleri konuldu bugün, yeni havlular alındı;

4)Pencereler açılmıyor denilmişti, durum öyle değil, pencereler de temiz hava ve ışık anlamında tam açılıyor.

5)Odalara çay, kahve, su ve sıcak içecek için yeni kettle alındı, her odaya ayrı ayrı konuldu.

6)İnternet hizmeti veriliyor, kuruldu.

7)Odalarda tek kişi kalınacak, birkaç kişi bir arada vs deniliyordu ama bizzat oda sayılarına da baktım öyle değil. Herkes tek kişi kalacak.

8)Tesis içerisinde doktorumuz, hemşirelerimiz ve sıhhiyeciler hazır bulunacak, bugün oradaydılar, kendileriyle bizzat konuştum.

9)Devletin hizmet satın aldığı yemek firması da hazırlıklarını yaptı, bu akşam gece yarısından sonra oraya varıldığında misafirlerin çorbaları da hazır olacak, az önce firma yetkilisi ile de görüştüm.

“Peki neden otel değil de yurt” sorusu soruluyor, normaldir, sorulacak. Öte yandan bugüne kadar yurt dışından gelen 200’den fazla vatandaşımız biri Lefkoşa, diğeri de Gönyeli olmak üzere iki ayrı öğrenci yurdunda kaldı ve sanıyorum bu da pek bilinmiyor. Yani “bugüne kadar gelen herkes otelde kaldı da şimdi gelecek olanlar yurtta kalıyor” diye bir durum söz konusu değildir.

Dünyada pek çok ülkenin yapmadığını yaparak daimi ikameti KKTC olan vatandaşlarımız (yani sürekli olarak Kıbrıs’ta yaşayan vatandaşlarımız ile) yurt dışında okulları ve yurtları kapanan öğrencilerimize sahip çıkıyoruz. Eksiğimiz de, yanlışımız da olabilir ama kısıtlı imkanlarıyla bu devlet başka pek çok devletin yapamadığını yapmaya çalışmaktadır. Meseleye bu açıdan da bakabilmek lazım.

Bir de kişisel not düşeyim: Bu akşam gelecek uçakta benim de yeğenim var ve bu yurtlarda kalacak. Özetle tüm ailelere ve karantina altına alınacak olanların yakınlarına mesajımdır: Gidip yerinde de gördüm, içiniz rahat olsun, sevdikleriniz sağlıklı ve temiz bir ortamda karantina sürecini yaşayacaklar, bu bizim görevimizdir."