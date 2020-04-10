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Özersay: "Hepimizin aynı maaşı alacağı bir noktaya gelebiliriz"

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Amcaoğlu'nun "ne toplarsak paylaşacağız" sözüne işaret eden Özersay, "belki de günün sonunda, hepimizin aynı maaşı alacağı bir noktaya gelebiliriz" diyerek, "Bu, büyük ihtimalle gündeme gelecektir" ifadelerini kullandı.
Özersay: "Hepimizin aynı maaşı alacağı bir noktaya gelebiliriz"

Bakan Kudret Özersay, bazı kesimlerin, hükümetten "her yeri kapatın ama maaşları da tam verin, gerekise borçlanın" şeklinde taleplerde bulunduğunu ifade etti. 

Özersay, "Hem ekmek bütün, hem karnımız tok bir şekilde olmaz" diyerek, gerçeklerle herkesin yüzleşmek zorunda olduğunun altını çizdi, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun "ne kadar toplayabilirsek, o kadar paylaşacağız ve maaşlarımızı ona göre alacağız" sözlerine işaret etti.

Özersay, "Biz siyasiler olarak maaşımızın yüzde 60'ından fazlasını almadık, daha da almayabilri" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Benim en başta ortaya koyduğum bir görüş vardı. Diğer arkadaşlar bunun olamayacağını söylediği için yapamadık ama belki de günün sonunda, hepimizin aynı maaşı alacağı bir noktaya gelebiliriz. Bence bu da bir seçenektir."

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