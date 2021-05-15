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Özersay: Muhalefet destek vermeseydi, pek çok tasarı dahi görüşülemezdi

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Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medyadan Başbakan Ersan Saner'i eleştirdi.
Özersay: Muhalefet destek vermeseydi, pek çok tasarı dahi görüşülemezdi

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medyadan Başbakan Ersan Saner'i eleştirdi. Muhalet olarak destek vermeseler hükümetin bugüne kadar Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nu toplayamacağını söyleyen Özersay, "Muhalet destek vermeseydi pek çok tasarı dahi mecliste görüşülmezdi"dedi.

Özersay'ın açıklaması şöyle:

Başbakan Ersan Saner, komiteleri çalıştırmayanın kendileri değil muhalefet olduğunu söylemiş!

Belli ki değil komiteye gelmek ve çalıştırmak, Genel Kurul’a gelmeyip Meclis’i dahi açtırmayan vekilleri ve ortakları olduğunu gene UNUTMUŞ! Muhalefet olarak destek vermemiş olsak bugüne değin yapılan pek çok toplantı yapılamaz, pek çok tasarı dahi görüşülemezdi, kendisi bunu da UNUTMUŞ! İlgili komitede hükümete çoğunluğu vermemiş olsak bu toplama azınlık hükümeti bütçesini dahi Meclis’ten geçiremezdi, onu da UNUTMUŞ!

Bir azınlık hükümeti olduğunuzu UNUTUP Meclis’te sahip olmadığınız çoğunluğu hukuk dışı yollardan elde etmeye kalkışacağınız için kılıf arıyorsunuz, belli. Parlamenter demokrasiyi içine sindiremeyen hükümetlerin ömrü kısa olur, ya iyi hatırlanmazlar ya da UNUTULURLAR!

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