Özersay Spehar’la Görüştü

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı ziyaret etti.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı ziyaret etti.



Görüşmede, BM Genel Sekreteri’nin Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un önümüzdeki günlerde adaya yapacağı ziyaret ve gerçekleştirilmesi muhtemel 5’li gayrı resmi toplantı konuları ele alındı.



Ayrıca, özellikle Güney Kıbrıs’ta son haftalarda büyük artış gösteren Covid-19 vakaları ışığında, iki tarafın pandemiye ilişkin aldıkları önlemleri doğrudan ve koordineli bir şekilde paylaşmaları konusu da ele alındı.

Özersay görüşmede, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından Şubat ayında kapatılan Lokmacı geçiş kapısının gerekli önlemler alınarak bir an önce açılması konusunu da gündeme getirdi.



Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Spehar, Bakanlık ve BM’nin yetki alanına giren diğer konularda da fikir alışverişinde bulundu.