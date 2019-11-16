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Özersay: Türkiye iyi ve kötü günümüzde yanımızda olan tek devlettir

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Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinde hiçbir zaman Kıbrıslı Türkleri yalnız bırakmadığını vurguladı.
Özersay: Türkiye iyi ve kötü günümüzde yanımızda olan tek devlettir

KKTC’nin 36. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul’da düzenlenen resepsiyonda konuşan Özersay, KKTC’nin de her koşulda Türkiye’nin yanında olacağını kaydetti.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı himayesinde KKTC İstanbul Başkonsolosluğu, KKTC’nin 36. Kuruluş yıl dönümü münasebetiyle resepsiyon verdi.

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İstanbul’da düzenlenen resepsiyona katıldı.

Çok sayıda gazi, diplomatik misyon temsilcisi ve askeri yetkilinin katıldığı resepsiyonda konuşan Özersay Türkiye ve KKTC arasındaki güçlü bağlara dikkati çekti.

Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinde hiçbir zaman Kıbrıslı Türkleri yalnız bırakmadığını belirten Özersay, “KKTC, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ta verdiği bir varoluş mücadelesinin en önemli dönüm noktasıdır. Bunun kıymetini bilmek zorundayız. Bugün dünyanın birçok yerinde var olma mücadelesi veren topluluklar var ama devlet olmak bir ayrıcalıktır. ” dedi.
Özersay, KKTC’nin Atatürk ilkelerini esas alarak kurulduğunu ve bu ilkeleri korumak için mücadele verdiğini ifade etti.
Özersay, “Bu ilkelerden asla taviz vermeyeceğiz ve bu devleti bu şekilde yaşatmaya devam edeceğiz. Kıbrıs’taki var olma mücadesinde KKTC’nin iyi ve kötü günde, acısında ve sevincinde tek bir devlet olmuştur. O da Türkiye’dir ve Türk halkıdır, Anadolu insanıdır. Her koşulda yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk halkının haklı her mücadelesinde, uluslararası her alanda yanında olacağımızı bütün samimiyetimle bir kez daha vurgulamak istiyorum.”dedi.

KKTC’nin 36. kuruluş yıl dönümünü İstanbul’da kutlamaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu da dile getiren Özersey, “Değerlerimizi ilelebet yaşatabilmek için kendimize güvenmemiz ve çok çalışmamız gerekir. Bunlardan daha da önemlisi KKTC’ye sahip çıkacağız.” ifadelerini kullandı.

Resepsiyonda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve KKTC İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar da söz alarak Türkiye’nin KKTC’ye ulusal ve uluslararası sorunlarında her zaman destek verdiğini ve vermeye devam edeceğini söyledi.

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