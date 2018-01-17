UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz, HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın seçim sonuçlarını beğenmediğini ancak, UBP içişlerine karışarak, bunu dışa vurduğunu söyledi

UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz, HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın seçim sonuçlarını beğenmediğini ancak, UBP içişlerine karışarak, bunu dışa vurduğunu söyledi UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz, “Hüseyin Özgürgün, UBP’nin namusudur” diyerek, Kudret Özersay’ın söylemlerinin UBP içişlerine müdahale olduğunu ve bunun etik olmadığını savundu. Oğuz, “Özgürgün büyük bir güven kazandı” dedi

Oğuz: Son derece iddialıyım. Bugün seçim olsa, UBP yine tek başına iktidar iddiasındadır. Halkımız da bunu görüyor. Tüm ilçelerde ciddi bir moral var. Bu tabloyu yok sayarak, hükümet krizi yaratarak, UBP Genel Başkanını ötekileştirmeye çalışarak kimse bir yere varamaz

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Dursun Oğuz, Kudret Özersay istiyor diye, genel başkanları Hüseyin Özgürgün’den vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Özgürgün’ün, hem kurultay, hem aday belirleme süreci hem de genel seçimlerden güçlenerek çıktığının altını çizen Oğuz, “HP Genel başkanı, belli ki seçim sonuçlarını beğenmedi. Özgürgün gitsin, hükümet kurabiliriz diyor. Bu başka bir partinin içişlerine müdahaledir ki, bu etik değil” ifadesini kullandı.

(Kıbrıs Time)