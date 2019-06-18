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Özgürgün'ün dokunulmazlığına UBP freni!

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Özgürgün'ün dokunulmazlığına UBP freni!
Özgürgün'ün dokunulmazlığına UBP freni!

UBP Lefkoşa Milletvekili ve eski genel Başkanı Hüseyin Özgürgün'ün dokunulmazlığına UBP freni!

Hüseyin Özgürgün'ün dosyasının dün toplanan Meclis gündemine gelmesi üzerine toplanan Danışma Kurulu'nda uzlaşmazlık çıktığı iddia edildi.

UBP'nin dokunulmazlık sürecini yaz tatilinden sonra Ekim ayında açılacak Meclis gündemine bıraktırmak istediği öne sürüldü.

Danışma Kurulu'nun komitenin kurulup kurulmayacağı yönünde nasıl bir karar üreteceği ise merakla bekleniyor.

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