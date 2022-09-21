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Özkızan: Halkın ve Emekçinin Ekonomisini Kötüleştiren Kararlar ve Gelişmeler, Büyük Sermayenin Ekonomisini İyileştiriyor

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Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Celal Özkızan, Mağusa - İskele - Yeni Boğaziçi Emirnamesi ile ilgili tarafını belli etmeyen kesimleri, büyük sermaye lehine mi yoksa halk ve emekçiler lehine mi siyaset yapıyorsunuz sorusunu sorarak eleştirilerde bulundu.
Özkızan: Halkın ve Emekçinin Ekonomisini Kötüleştiren Kararlar ve Gelişmeler, Büyük Sermayenin Ekonomisini İyileştiriyor

Özkızan: Halkın ve Emekçinin Ekonomisini Kötüleştiren Kararlar ve Gelişmeler, Büyük Sermayenin Ekonomisini İyileştiriyor

 

Hükümetin, Mağusa - İskele - Yeni Boğaziçi Emirnamesi'ni yürürlükten kaldırmasıyla halkın çeşitli kesimlerinden bu karara tepki geldiğini söyleyen Özkızan, kısa süre sonra Yüksek İdare Mahkemesi Emirname ile ilgili ara emri vererek, hükümetin kararını askıya aldı ve halkın çeşitli kesimleri, mahkemenin bu kararından memnun oldu dedi.

 

Özkızan, başını Ticaret Odası'nın çektiği Ekonomik Örgütler Platformu’nun son alınan bu karardan hiç memnun olmadığını, platformun öncesinde hükümetin Emirname'yi yürürlükten kaldırmasının hemen ardından hükümeti tebrik eden mesajlar yayınladıklarını ifade etti.  

 

Görüldüğü üzere, ülkenin büyük sermayesini mutlu eden kararların, halkı ve emekçileri mutsuz ettiğini aktaran Özkızan, halkı ve emekçileri mutlu eden kararlar ise, büyük sermayeyi mutsuz ediyor dedi. Özkızan, halkın ve emekçinin ekonomisini kötüleştiren kararlar ve gelişmeler, büyük sermayenin ekonomisini iyileştiriyor, büyük sermayenin ekonomisine zarar verecek herhangi bir gelişme, adım veya karar ise, halkın ve emekçilerin refahını artırıyor açıklamasını yaptı.

 

Özkızan: Büyük Sermaye Lehine Mi Yoksa Halk ve Emekçiler Lehine Mi Siyaset Yapıyorlar?

 

Bu durumu tahterevalliye benzeten Özkızan, büyük sermayenin yukarıda olması için halkın ve emekçilerin aşağıda sürünmesi gerekiyor; halkın ve emekçilerin durumunun yukarıya çekilmesi için de büyük sermayenin gücünün azalması gerekiyor dedi.

 

Özkızan, özellikle de içinde bulunduğumuz ciddi ekonomik sorunlara vurgu yaparak, “bu durumda her siyasi partinin cevaplaması gereken en temel soru, büyük sermaye lehine mi yoksa halk ve emekçiler lehine mi siyaset yapacaklarını açıklamalarıdır” ifadelerini kullandı.

 

UBP, DP ve YDP gibi sağ partilerin zaten büyük sermayenin partisi olduğunu, halkı ve emekçileri umursamadığını hatırlatan Özkızan, en azından dürüstçe taraflarını belli ediyor açıklamasında bulundu.

 

Özkızan açıklamasının sonunda, “Bağımsızlık Yolu, "biz halkı ve emekçileri temsil edeceğiz, biz büyük sermayeyi temsil etmeyeceğiz" diyor, tarafını dürüstçe belli ediyor. Geri kalanlar ne diyor?” ifadelerine yer verdi.

 

 

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