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Öztaş: Lavanta kokulu bir belde yaratacağız

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​​​​​​​Geçitkale Belediye Başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Başkan adayı Hasan Öztaş, bugün Kuzey Meserya’daki okulları gezerek öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.
Öztaş: Lavanta kokulu bir belde yaratacağız

Geçitkale Belediye Başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Başkan adayı Hasan Öztaş, bugün Kuzey Meserya’daki okulları gezerek öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.

 

“EN ZOR VE EN GURURLU MESLEK…”

Hasan Öztaş öğretmenlerle yaptığı sohbetlerde, öğretmenlerin toplumu iyiye, güzele ve doğruya yönelttiğini vurguladı. Öğretmenliğin, doğruluğu, dürüstlüğü ve eşitliği gelecek nesillere yansıttığını kaydeden Öztaş, “Öğretmenlerimize bilinen tüm övgüleri söylesek, az gelecektir, çünkü onlar geleceğin mimarları, yarının yol göstericileridir. Dünya var oldukça en zor ve en gururlu meslek öğretmenlik olacaktır” dedi. Hasan Öztaş kendisinin de bir öğretmen olduğunu, öğretmenliğin zor ve meşakkatli bir meslek olduğunu bildiğini ama topluma güzel insanlar yetiştirmenin de ne güzel olduğunu vurguladı. Geçitkale, Serdarlı, Gönendere ve Ulukışla’daki okulları ziyaret eden Hasan Öztaş, öğretmenlere Geçitkale Belediyesi’nin kendi üretimi olan lavantaları takdim etti. Kuzey Mesarya’nın lavanta kokulu bir belde olacağını da belirten Öztaş, “İnsanları özveriyle yetiştiren öğretmenlerimiz; siz her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler gününüz kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

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