Öztürk: Sosyal konutlar ile göçü engelleyeceğiz

Ulusal Birlik Partisi’nin Dikmen Belediye Başkan adayı Niyazi Öztürk, projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öztürk, emirnamelerin kaldırılması ile daha refah bir belde vizyonunun hayata geçirileceğini dile getirerek, bu çerçevede hazırladıkları Sosyal Konut Projesi’ne dikkat çekti.

“Kimseyi bölgemizden göç ettirmeyeceğiz” diyen Öztürk, “Hükümetimizin kararlılığı ve desteği ile açılacak kırsal kesim arsaları sayesinde, gençlerimizi ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı konut sahibi yapacağız” dedi.

Öztürk, “Her şey Dikmen ve beldelerimiz için diyerek çıktığımız bu hizmet yolunda siz değerli halkımızın en doğru kararı vereceğini biliyorum” ifadelerini kullandı.

“25 ARALIK GÜNÜ CEVABIMIZI NET OLARAK VERECEĞİZ”

Niyazi Öztürk, açıklamasına şöyle devam etti:

“Biz yolumuzu dürüstlük, eşitlik, ayrımcılık gütmeden insanımızı kucaklayacak bir şekilde çizdik… Yapılan her türlü entrikalara karşı her ne kadar sessizliğimizi korusak da 25 Aralık Pazar günü cevabımızı net olarak vereceğiz.”