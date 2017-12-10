Özyiğit: "Birlikteliğimiz güçlenerek sürecek"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları 7 Ocak seçimlerinde TDP'ye destek açıklayan Bağımsızlık Yolu'nu ziyaret etti.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Gürsel Özyiğit, yapısal sorunların çözümüne yönelik olarak sokakta omu omuza mücadele verdikleri, gerektiğinde beraber yasa önerisi hazırladıkları Bağımsızlık Yolu ile birçok ortak noktaları olduğunu belirterek, bu beraberliğin güçlenerek sürmesinin toplumsal fayda açısından önemine vurgu yaptı.

TDP milletvekili adayları, 7 Ocak seçimlerine yönelik çalışmalar çerçevesinde Bağımsızlık Yolu üyeleri ile Khora Kitap Kafe’de biraraya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen görüşmede, ülkenin yapısal sorunları, seçim süreci ve katılımcı siyaset ile çözüm önerilerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bazı alanlarda küçük fikir ayrılıkları olsa da TDP ve Bağımsızlık Yolu’nun bir çok konuda fikir ve düşünce açısından uyuştuğunu, geçmişte de beraber hareket ettiklerini, bunun sadece seçim dönemine özel bir durum olmadığını, gerek toplumsal konulardaki eylemler, gerekse beraber düzenledikleri panel ve çalıştaylarda beraber hareket ettiklerini hatırlattı.

TDP ve Bağımsızlık Yolu güçlerinin birleşmesi ile hem sokakta hem de parlamentoda daha güçlü olunacağını vurgulayan Özyiğit, ortak düşünce ve politikaları birlikte hayata geçireceklerini, sokak mücadelesinin Meclis'teki temsili için de çalışacaklarını kaydetti. Bağımsızlık Yolu tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan "TDP'nin oylarının yüksek çıkması halkımızın sokakta sürdürmekte olduğu mücadelenin sandığa da yansıması olarak olumlu olacaktır" yönündeki açıklamasının kendileri açısından önemli olduğunu da belirten Özyiğit, ortak hareketin farklı alanlarda güçlenerek devam edeceğine inanç belirtti.

Asım İdris

TDP Genel Sekreteri Asım İdris, mevcut siyasi yapının ve parlamentonun bu şekilde devam ettiği taktirde, toplumu daha kötü günlerin beklediğine, bu yüzden birlikte yakalanan bu uyumla daha güçlü olacaklarına dikkat çekti.

Bağımsızlık Yolu

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölgesi Mali İşler Sorumlusu Salih Batak konuşmasında, geçmişte gerek Koordinasyon Ofisi'ne karşı verilen mücadelede, gerekse de 'Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklansın' yasa önersinin hazırlanıp Meclis'e taşınması ve desteklenmesinde işbirliği yaptıkları TDP'nin 7 Ocak 2018 erken genel seçimlerinde alacağı oyun sokak mücadelesi için de büyük destek olacağına vurgu yaptı.

TDP’nin Meclis'te güçlü bir şekilde temsil edilmesinden ancak mutluluk duyacaklarını belirten Bağımsızlık Yolu Örgütlenme Sekreteri Ali Şahin, seçim sonrası dönemde de TDP ve Bağımsızlık Yolu’nun iş ve güç birliği anlamındaki beraberliğinin güçlenerek devam edeceğine inandığını belirtti.