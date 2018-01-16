Özyiğit: ''Bu seçim sonucu, verilen 12 bin vatandaşlığın sonucudur!''

Özyiğit, en temiz kadroya sahip olan ve manifestosunda Kıbrıs Türk halkının geleceğini ilgilendiren, ülkemizin ve toplumun refahı ve yararına olan projeleri bulunan TDP'nin, buna rağmen yeterli oyu alamadığını anlattı.

Önemli bir yapısal dönüşümü içeren projelerinin beklenen desteği ve ilgiyi bulamadığını söyleyen Özyiğit, vatandaş yapılan 12 bin kişinin 8-9 bininin seçmen olduğunu ve bunların oylarının da sonuca ciddi bir etkisi olduğuna dikkati çekti. Bu vatandaş yapılan seçmenin oylarının Ulusal Birlik Partisi'ne gittiğini söyleyen Özyiğit, "Tabi ki bu ülkede yaşayan herkes bizim insanımızdır, onların ötekileştirmemek lazım, hepsi bizim insanımızdır. Ama oy amacıyla verilen vatandaşlıklar sonucu sol partiler bugün bu durumdadır" dedi.

"Öte yandan, CTP'nin geçmişte yarattığı hayal kırıklığı biraz bize de sirayet etti. Halk sol adına hepimize tepki koydu. Biraz da bizim bir süre önce bölünmemiz olumsuz algı yönünden etkisi oldu" diyen Özyiğit, tüm bu bileşkelere bakıldığında Toplumcu Demokrasi Partisi'nin değerlendirme toplantısı yaparak kendi kendini sorgulamaya başladığını ifade etti.

"SERDAR DENKTAŞ ARTIK BİR DURUŞ SERGİLEMELİDİR"

Hükümetin kurulması konusundaki çalışmalara dikkati çeken Özyiğit, "Serdar Bey topluma bir açıklama borçludur, artık bir karar sergilemeli ve bir duruş sergilemelidir. Bizler duruşumuzu ortaya koyduk. Durumu net olmayan DP'dir, onun da duruşunu artık ortaya koyması gerekmektedir. Bizde o niyet var ama sadece bizim niyetimiz yetmiyor, aynı niyet diğer partilerde de varsa, bu yolu birlikte yürüyebileceğimizi düşünüyorum. Herkesin de aynı hassasiyeti göstermesi gerekmektedir. Bizim gibi benzer hassasiyetler gösterilirse bu hükümetin kurulmaması için bir neden yoktur. 4 partide iyi niyet varsa bu toplumun kurtuluşu için bir niyet, bir kararlılık varsa bu hükümetin kurulmaması için bir sebep yoktur" diye konuştu.

Kaynak: Evrenselgazete