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Özyiğit: "Karma oyların çoğunluğu TDP'ye mühür oluyor"

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Özyiğit: "Karma oyların çoğunluğu TDP'ye mühür oluyor"
Özyiğit: "Karma oyların çoğunluğu TDP'ye mühür oluyor"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları 'Yoldayız, Sen de Katıl' gezileri çerçevesinde TDP'nin seçim otobüsü ile Lefkoşa'daki bazı okullar ve Lefkoşa'ya bağlı bazı köyleri ziyaret etti.

Lefkoşa’dan sabah saatlerinde başlayan ziyaretlerde Gönyeli İlkokulu, Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu ziyaret edildi, ardından da Düzova, Cihangir, Yeniceköy, Kalavaç, Meriç, Balıkesir ve Haspolat ziyaret edildi. TDP'nin Katılım Vizyonuna ilişkin bilgilerin verildiği ve TDP milletvekili adaylarının tanıtım broşürlerinin dağıtıldığı ziyaretlerde ayrıca yurttaşların sorularına da yanıtlar verildi.  

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ziyaretlerin ardından yaptığı değerlendirmede, TDP’nin güçlü kadrosu ve Katılım Vizyonu’na yurttaşların büyük destek verdiğini her gittikleri yerde gözlemlediklerini ve TDP'nin 7 Ocak seçimlerinden güçlü bir şekilde çıkacağının açık ve net olduğunu vurguladı.

Uzun bir süredir ülkeyi karış karış gezdiklerini belirten Özyiğit, "Gittiğimiz, gezdiğimiz her yerde halkımızın ülke yönetiminde değişim ve temiz bir sayfa açma kararlığını görüyoruz. Bunun yanı sıra, bu değişimin ancak geçmişi temiz, güçlü bir kadro ile yola çıkan TDP ile mümkün olabileceğini mesajı da net bir şekilde bizlere iletilmektedir. Özellikle son günlerde karma oy kullanacak olan yurttaşlarımız, 7 Ocak’ta karma yerine TDP'ye mühür vurmayı tercih ettiklerini her gittiğimiz yerde bizlere aktarıyorlar" ifadelerini kullandı.  

Yıllardır savundukları sosyal demokrat ve yurtsever siyaseti, bugün bir adım daha ileriye götürerek, TDP ile sadece yasama organlarında değil, yürütme organlarında da etkin ve güvenilir bir yönetim oluşturmanın eşiğinde olduklarını belirten Özyiğit, "TDP olarak Güçlü, Temiz, Özgür bir gelecek için yoldayız ve biz hazırız. Kıbrıs Türk Halkı'nın 7 Ocak'ta güçlü bir katılımla sandığa giderek cevabını vereceğine yürekten inanmaktayız" dedi.

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