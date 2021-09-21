Özyiğit, külliye mimarının vatandaş yapılmasına tepki gösterdi

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit , sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, hükümetin Cumhurbaşkanlığı külliyesinin mimarının KKTC vatandaşı yapılmasına tepki gösterdi.

Özyiğit’in açıklaması şöyle;

Şimdi de Saner hükümeti ‘Külliye’nin mimarını’ KKTC vatandaşı yaptı.“Sn. Tatar Acil Durum Hastanesi’nin açılışında yaptığı konuşmada “Mimar mühendislere, tüm yetkililere ‘bunun projesini çiziniz, ihalesine çıkınız’ dedik, bir türlü projeye çıkılmadı, ihale aşamasına gelinemedi, ne yapacaktım, Cumhurbaşkanımı arayacaktım, öyle yaptım” demişti.

Tatar’ın söylemleri de Saner hükümetinin kararı da aynı anlayışın ürünü.

Bu yapılanlar başta KTMMOB özelinde tüm mimar mühendisler olmak üzere Kıbrıs Türk halkına yapılan büyük bir saygısızlıktır.

Diğer yandan toplumun çoğunluğunun ekonomik kriz yaşadığı bir dönemde on milyonlarca liralık Külliye’de ısrar edilmesi de nasıl bir anlayışla karşı karşıya olduğumuzun açık göstergesi.

Kendi siyasi geleceklerini toplumun önüne koyan,

Kendi halkına, kendi kurumlarına saygı göstermeyen bir anlayış…

Gerçekten yazıklar olsun.”