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Özyiğit: "Kültür ve sanat her anlamda desteklenecek"

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Özyiğit: "Kültür ve sanat her anlamda desteklenecek"
TDP milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde, Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği'ni, ziyaret etti.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Göçmenköy-Taşkınköy Kültür Derneğini ziyaret ederek Dernek Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü. LTB Başkanı Mehmet Harmancı'nın da katıldığı görüşmede, başta Kültür, Sanat, Gençlik ve Spor olmak üzere çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu, TDP'nin Katılım Vizyonu Kitabı ile aday tanıtım broşürleri takdim edildi. 

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ziyarette yaptığı konuşmada, ülkenin yakın geleceğini yönlendirip şekillendirecek olan gençliğin sorunlarının çözülmesinin güçlü, temiz ve özgür bir toplum için vazgeçilmez olduğunu vurguladı. 

Ülke gençlerinin bilgi, beceri, yetenek ve emeklerine sonsuz güvenmemiz gerektiğini, pırıl pırıl gençlerimiz ile gurur duyarken, onlarla birlikte güçlü, temiz ve özgür bir geleceği el birliği ile yaratacaklarını belirten Özyiğit, "TDP, insanlar arasında eşitliğe, emeğe değer veren, ezmeyen, ezilmeyen ve ezdirmeyen yapıcı, yaratıcı ve barışçı insanın yaratılmasının ancak kültür ve sanatta ilerlemiş toplumlarda mümkün olacağının bilinci içerisindedir" dedi. 

Asım İdris

TDP Genel Sekreteri Asım İdris de, kültürel ve sanatsal gelişim ve ilerleme için özgür, bağımsız ve baskıdan uzak bir anlayış ve tekseslilik, tek doğruyu ve düşünceyi topluma dayatarak değil, toplumdaki tüm kesimlerin ifade ve varlık alanı bulacakları çok sesli ve çoğulcu bir yapı oluşturulmasını desteklemekte olduklarını vurguladı. 

Asım İdris, TDP olarak, kültürel ve sanatsal gelişim ve ilerleme için özgür, bağımsız ve baskıdan uzak ortamların oluşmasına öncülük edecek, kültür ve sanatın gelişmesi, korunması, özendirilmesi ve yaygınlaşması için gerekli altyapıyı hazırlamakta kararlı olduklarını vurguladı. 

Irk, din, dil ve köken farklılıkları kültür mozaiğinin zenginliği olup, kültürde bu çeşitliliğin, ayrımsız olarak geliştirilmesine, korunmasına, saklanmasına ve sunulabilmesine katkıda bulunmak gerektiğini kaydeden İdris şunları kaydetti :"Bu çerçevede oluşturulacak yeni politikalarla TDP, kültür ve sanat, Kıbrıs Türk halkının yaşamının bir parçası haline getirilecek, sürekli gelişen bir kültür ve estetik anlayışın ülkede kurumsallaşmasının alt yapısını oluşturmak için gerekli tüm yasal düzenlemelere öncelik verecektir."

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