Özyiğit: “YÖDAK ile ilişkiler son derece önemli”

Yükseköğrenimin hayatı öneme sahip olduğunu söyleyen TDP Milletvekili Özyiğit, bu çerçevede YÖDAK ile ilişkilerin son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nde ilk olarak 1 milyar 18 milyon 182 bin 400 TL’lik Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçesi ele alındı.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit de Eğitimde Vizyon 2030 çalışması devam ettirildiği için teşekkür etti.

Olası bir Brexit konusunda kendi yaptıkları temaslarda 2021’de ne olacak bilmiyoruz yanıtı aldıklarını dile getiren Özyiğit, olası bir Brexit açısından Almanya Fransa gibi ülkelerde eğitim konusuna kendi dönemlerinde eğildiklerini dile getirdi.

Kendi dönemlerinde döviz krizi nedeniyle tiyatro binası konusundaki projelerinin yarım kaldığını dile getiren Özyiğit, orada bir yasal çalışma başlattıklarını söyledi.

Bu yasal çalışmanın tiyatrolar ve Devlet Opera ve Balesini içerdiğini ifade eden Özyiğit, Devlet Senfoni Orkestrası konusunda attıkları adımlardan da bahsetti.

Özyiğit, yaptıkları çalışmalar sayesinde Arap Ali Destanı’nın hayata geçtiğini dile getirdi.

Yükseköğrenimin hayatı öneme sahip olduğunu söyleyen Özyiğit, bu çerçevede YÖDAK ile ilişkilerin son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Özyiğit kendilerinden önceki dönemde başlayan kitap çalışmasına değindi.

İskele’de Bekirpaşa Lisesi bünyesinde faaliyet gösteren maarif kolejinin başka bir yere taşınması konusunda yaptıkları çalışmalara değinen Özyiğit, kolejin taşınacağı yerin Vakıflara devredilip devredilmediğini sordu.

Özyiğit eğitim bütçesindeki artışın neden az olduğunu sordu.

Taşımacılık konusunda ne gibi adımlar atıldığını soran Özyiğit taşımacılık konusunda hiçbir tarafın memnun olmadığını söyledi.

Özyiğit öğretmen yardımcılığı sorununu giderilmesini öngören projelerinin devam ettirilmesini istedi.

Bölgelerde gerçekten öğrenci sayısı azalan okullar olduğunu söyleyen Özyiğit, bu konuda kendi dönemlerinde yaptıkları çalışmalara değindi.

Dipkarpaz Recep Tayyip Ortaokulu binasının bütün okul binaları arasında ciddi bir donanıma sahip olduğunu söyleyen Özyiğit bunun en verimli şekilde kullanılması gerektiğini belirtti.

Özyiğit Kumyalı Meslek Lisesi’yle ilgili yaptıkları çalışmalara da değindi.