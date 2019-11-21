  • BIST 106.805
  • Altın 269,202
  • Dolar 5,6889
  • Euro 6,3007
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Özyiğit: “YÖDAK ile ilişkiler son derece önemli”

» »
Özyiğit: “YÖDAK ile ilişkiler son derece önemli”
Özyiğit: “YÖDAK ile ilişkiler son derece önemli”

Yükseköğrenimin hayatı öneme sahip olduğunu söyleyen TDP Milletvekili Özyiğit, bu çerçevede YÖDAK ile ilişkilerin son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nde ilk olarak 1 milyar 18 milyon 182 bin 400 TL’lik Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçesi ele alındı.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit de Eğitimde Vizyon 2030 çalışması devam ettirildiği için teşekkür etti.

Olası bir Brexit konusunda kendi yaptıkları temaslarda 2021’de ne olacak bilmiyoruz yanıtı aldıklarını dile getiren Özyiğit, olası bir Brexit açısından Almanya Fransa gibi ülkelerde eğitim konusuna kendi dönemlerinde eğildiklerini dile getirdi.

Kendi dönemlerinde döviz krizi nedeniyle tiyatro binası konusundaki projelerinin yarım kaldığını dile getiren Özyiğit, orada bir yasal çalışma başlattıklarını söyledi.

Bu yasal çalışmanın tiyatrolar ve Devlet Opera ve Balesini içerdiğini ifade eden Özyiğit, Devlet Senfoni Orkestrası konusunda attıkları adımlardan da bahsetti.

Özyiğit, yaptıkları çalışmalar sayesinde Arap Ali Destanı’nın hayata geçtiğini dile getirdi.

Yükseköğrenimin hayatı öneme sahip olduğunu söyleyen Özyiğit, bu çerçevede YÖDAK ile ilişkilerin son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Özyiğit kendilerinden önceki dönemde başlayan kitap çalışmasına değindi.

İskele’de Bekirpaşa Lisesi bünyesinde faaliyet gösteren maarif kolejinin başka bir yere taşınması konusunda yaptıkları çalışmalara değinen Özyiğit, kolejin taşınacağı yerin Vakıflara devredilip devredilmediğini sordu.

Özyiğit eğitim bütçesindeki artışın neden az olduğunu sordu.

Taşımacılık konusunda ne gibi adımlar atıldığını soran Özyiğit taşımacılık konusunda hiçbir tarafın memnun olmadığını söyledi.

Özyiğit öğretmen yardımcılığı sorununu giderilmesini öngören projelerinin devam ettirilmesini istedi.

Bölgelerde gerçekten öğrenci sayısı azalan okullar olduğunu söyleyen Özyiğit, bu konuda kendi dönemlerinde yaptıkları çalışmalara değindi.

Dipkarpaz Recep Tayyip Ortaokulu binasının bütün okul binaları arasında ciddi bir donanıma sahip olduğunu söyleyen Özyiğit bunun en verimli şekilde kullanılması gerektiğini belirtti.

Özyiğit Kumyalı Meslek Lisesi’yle ilgili yaptıkları çalışmalara da değindi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele’de Kumarhaneye Girmeleri ve Bulunmaları yasak 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı21 Kasım 2019 Perşembe 16:27
  • Lefkoşa ve İskele’de Asayiş ve Trafik Denetimi21 Kasım 2019 Perşembe 16:25
  • Para kambiyo yasasına aykırı hareket21 Kasım 2019 Perşembe 16:23
  • Ercan'da Uyuşturucu olduğu düşünülen emarelere el konuldu21 Kasım 2019 Perşembe 16:19
  • Berlin'deki üçlü görüşme öncesinde “Barış ve çözüm yanlısı” örgütler yarın eylem yapıyor21 Kasım 2019 Perşembe 15:55
  • “Tel-Sen pazartesinden sonra tüm yasal haklarını kullanacak, grev ve eylemleri yürürlüğe koyacak”21 Kasım 2019 Perşembe 15:39
  • Cumhurbaşkanlığındaki görüşme tamamlandı... Liderlerden görüşme sonrası açıklamalar….21 Kasım 2019 Perşembe 14:40
  • Sol Hareket’ten Berlin’deki Üçlü Görüşmeyle İlgili Değerlendirme21 Kasım 2019 Perşembe 14:36
  • Sarıçizmeli: ‘’Sorumsuzca çöp atanları tespit edip cezalandıracağız ‘’21 Kasım 2019 Perşembe 14:32
  • Girişimcilik ve İnovasyon Derneği’nin (Gİ-DER) tanıtım etkinliği yapıldı21 Kasım 2019 Perşembe 14:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti