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Pakistan ve Hindistan yüksek alarm durumunda

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Biperjoy siklon fırtınası sebebiyle Pakistan ve Hindistan yüksek alarm durumuna geçti.
Pakistan ve Hindistan yüksek alarm durumunda

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Meteoroloji Departmanından şiddetli fırtına ve yağışların 15 Haziran’da ülkenin sahil kıyısına ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Pakistan Meteoroloji Departmanından Sardar Sarfaraz, AA muhabirine, Biperjoy siklon fırtınasının Karaçi’ye 760 kilometre uzaklıkta olduğunu belirterek, “Fırtınanın gücü daha da yoğunlaştı ve ‘yüksek şiddetliden’ ‘son derece şiddetli’ kategorisine girdi.” dedi.

Sarfaraz, fırtınanın Pakistan’ın güneydoğusu ve Hindistan’ın batısındaki Gucerat eyaleti arasındaki uluslararası deniz sınırından geçmekte olduğunu belirterek, Biperjoy’un Pakistan’ın güneydoğu kıyılarını hızı saatte 100-120 kilometreye varan rüzgar ve boyu 4 metreyi aşan gelgitlerle vurmasının büyük bir olasılık olduğunu söyledi.

Sarfaraz, sahil şeridinde sel yaşanmasının mümkün olduğunu bildirdi.

BAŞBAKAN ŞERİF’TEN TALİMAT

Başbakan Şahbaz Şerif, arama kurtarma ekiplerine talimat vererek, olası sel ve şiddetli yağmura karşı tüm önlemlerin alınmasını istedi.

Şu ana kadar fırtınanın vurması beklenen kıyı şeridinde herhangi bir tahliye operasyonu talimatı verilmedi.

Öte yandan Sind eyaletinde tüm arama kurtarma personelinin tatilleri iptal edildi.

Liman yetkilileri ise burada demirli gemi ve tekneleri güvenli bölgelere yerleştirmeye başladı.

Yetkililer, fırtına tehlikesi geçene kadar balıkçıların denize açılmalarını ve sahillere girişleri dün yasaklamıştı.

1999’da Saffir-Simpson Kasırga Ölçeği’ndeki 3. dereceye eşdeğer bir fırtına, Pakistan’ın Thatta bölgesini vurmuş ve 6 bin 200 kişinin ölümüne yol açmıştı.

HİNDİSTAN

Hindistan Meteoroloji Departmanından yapılan açıklamada da Umman Denizi’nin orta doğu ve bitişiğindeki batı merkezinde tüm balıkçılık operasyonlarının 15 Haziran’a kadar askıya alınması tavsiye edildi.

Açıklamada, balıkçılardan 12-15 Haziran’da Umman Denizi’nin merkezine ve kuzey bölgelerine gidilmemesi istendi.

Gucerat eyaletinin Sauraştra ve Kutch sahillerinde de sarı alarm verildi.

Beklenen şiddetli yağmur ve güçlü rüzgarlara karşı halka uyarıda bulunuldu. 

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