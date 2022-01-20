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Pakistanlı Pilot, Yarı Yolda Acil İniş Yapıp Tekrar Uçmayı Reddetti: 'Mesaim Bitti'

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Pakistanlı Pilot, Yarı Yolda Acil İniş Yapıp Tekrar Uçmayı Reddetti: 'Mesaim Bitti'
Pakistanlı Pilot, Yarı Yolda Acil İniş Yapıp Tekrar Uçmayı Reddetti: 'Mesaim Bitti'

Samaa TV'nin haberine göre geçen pazar günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gidecek olan uçağın kalkış saati, kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi.

PK 9754 sefer sayılı uçağın pilotu, uçağı kaldırdıktan sonra, Riyad'a 409 kilometre uzaklıktaki Dammam'da havalimanına acil iniş yaptı. Pilot mesai saatlerinin bitmesi nedeniyle uçuşu devam ettiremeyeceğini söylerken, yolcular başka bir uçağa geçmeyi reddederek olayı protesto etti.

Uçağın içerisindeki gerginliğin tırmanması nedeniyle güvenlik personeli çağrıldı.

PIA sözcüsü, "Bir pilot, uçuş güvenliği için gerekli olması nedeniyle dinlenmelidir. Tüm yolcular İslamabad Havalimanı'na 23:00'da ulaşacak, kalacakları otellerin düzenlemeleri o vakte kadar yapılmış olacak" açıklaması yaptı.

Kasım ayında PIA, Suudi Arabistan'a seferlerini arttıracağını açıklamıştı. PIA sözcüsüne göre Suudi Arabistan'a yalnızca başkent Kabil'den değil, Karaçi, Lahor, Multan ve Peşaver'den de uçuşlar bulunuyor.

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