Para ve Kambiyo Yasası’na aykırı hareket

1. 22.09.2019 tarihinde, saat 11:00 sıralarında Ercan Havalimanı’nda, S.E.(E-24) tasarrufunda 10.000 Euro muadili döviz veya Türk Lirasından fazla para olan 18,200 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Yine 22.09.2019 tarihinde saat 10:30 sıralarında Ercan Havalimanı’nda, Y.A.(E-53) tasarrufunda 10,000 Euro veya muadili döviz veya Türk lirasından fazla nakit para olan 22.400 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara bayan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edidi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı
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