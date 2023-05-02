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Paris karıştı: Son yılların en büyük 1 Mayıs’ında polisten sert müdahale

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Son yılların en büyük 1 Mayıs gösterilerinin yaşandığı Paris'te göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşandı.
Paris karıştı: Son yılların en büyük 1 Mayıs’ında polisten sert müdahale

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un emeklilik yaşını 62’den 64’e çıkarma hamlesi karşısında Fransa’da son yılların en büyük 1 Mayıs kutlamaları yapıldı.

Kutlamalara, Fransa’nın güçlü meslek sendikalarına çevre aktivistleri ve Macron’un iş dünyasına sağladığı ayrıcalıklardan rahatsız olan, ekonomik adalet için çalışan diğer gruplar da katıldı.

Paris’te göstericiler ile polis karşı karşıya geldi.

Başkent Paris’te güvenlik güçleri ile kutlamalara katılan gruplar arasında yer yer çatışmalar yaşandı. Polisin göstericilere sert müdahale etmesi uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

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