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Pasadembonun faydaları saymakla bitmiyor

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Kabak çekirdeği (pasadembo) omega-3 ve omega-6 yağ asitleri, antioksidanlar ve lif içerir. Bu kombinasyon hem kalp hem de karaciğer için faydalar sağlar.
Pasadembonun faydaları saymakla bitmiyor

Kabak çekirdeğindeki lif, kandaki toplam kolesterol miktarını düşürmeye ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olur.

Şimdi, Kabak çekirdeğinin sağlık açısından faydalarına daha yakından bakalım… Kabak çekirdeğinin faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler…

Kabak çekirdeği, genel olarak mükemmel olarak kabul edilen potasyum, magnezyum, kalsiyumun yanısıra demir, selenyum, B vitaminleri ve vücudun A vitaminine dönüştürdüğü beta karoten kaynağıdır. İnsan sağlığı açısında oldukça önemli yararları bulunan kabak çekirdeğinin faydaları nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

KABAK ÇEKİRDEĞİ HAKKINDA

Balkabağının tohumunun kurtulması ile elde edilen kabak çekirdeği popüler bir kuru yemiştir. Kabak çekirdekleri iyi bir magnezyum, manganez, demir, çinko ve bakır kaynağıdır. Magnezyum, ruh halini ve uykuyu iyileştirmeye yardımcı olurken, manganez kollajen üretiminde rol oynar ve cilt ve kemik sağlığını destekler. Demirve bakır enerji üretimine katılır ve demir, oksijenin hücrelerimize taşınmasına da yardımcı olur. Çinkobağışıklık, cilt sağlığı ve görme destekler. Bir porsiyon kabak çekirdeği bu temel besin maddeleri için günlük hedefin % 14 ila 42’sini sağlayabilir.

KABAK ÇEKİRDEĞİNİN BESİN DEĞERLERİ

100 g kabak çekirdeğinde aşağıdakiler bulunur:

Su: 4.5 g
Enerji: 446 kcal
Protein: 18.55 g
Toplam yağ: 19.4 g
Karbonhidrat: 53.75 g
Lif: 18.4 g
Kalsiyum: 55 mg
Demir: 3.31 mg
Magnezyum: 262 mg
Fosfor: 92 mg
Potasyum: 919 mg
Sodyum: 18 mg
Çinko: 10.3 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 0.3 mg
Tiamin: 0.03 mg
Riboflavin: 0.05 mg
Niasin: 0.29 mg
B-6 Vitamini: 0.04 mg
Folat, DFE: 9 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 3 µg
A Vitamini, İÜ: 62 İÜ
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
Yağ asitleri, toplam doymuş: 3.67 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 6.03
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 8.84 g
Kolesterol: 0 mg

KABAK ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI

Kabak çekirdeğinin sağlık faydalarından bazıları şunlardır:

Kemik sağlığı


Kabak çekirdeği, kemik oluşumu için önemli olan iyi bir magnezyum kaynağıdır. Yüksek magnezyum alımının daha yüksek kemik yoğunluğu ile ilişkili olduğu ve menopoz sonrası kadınlarda osteoporoz riskini azalttığı gösterilmiştir.

Kalp sağlığı

Kabak çekirdeğinde bulunan fitosteroller ve omega-3 çoklu doymamış yağ asitleri LDL kolesterol (kötü kolesterol) seviyesini düşürebilir. Bu bileşikler ayrıca kan pıhtılarını ve aterosklerozu önleyebilir, böylece kalp krizi ve felç riskini azaltır.

Antikanser özellikleri

Kabak çekirdeği, mide, prostat, akciğer ve kolon kanseri dahil olmak üzere çeşitli kanser türlerinin tedavisine yardımcı olabilir .

Kan şekeri kontrolü

Karbonhidratların düşük olması ve iyi bir bitki proteini kaynağı olmasının yanı sıra, araştırmalar kabak çekirdeğinin tip 2 diyabete karşı korunmaya ya da komplikasyonlarını azaltmaya; örneğin insülin düzenlemesinin iyileştirilmesi ve organların diyabetin sonuçlarına karşı korunmasına yardımcı olduğunu ileri sürmektedir.

Bağışıklık sistemini geliştirir

Her ikisi de bağışıklık işlevi için hayati olan çinko ve demire ek olarak, kabak çekirdeği mantar önleyici ve anti-viral özelliklere sahiptir.

Böbrek taşlarını önler


Kabak çekirdeği, idrar söktürücü ve antioksidan özellikleri nedeniyle vücuttaki toksinleri azaltmaya yardımcı olur. Dolaşımı uyarır, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını arttırır. Ürik asit ve diğer çeşitli toksinler bu nedenle vücuttan atılır, yani tehlikeli böbrek taşlarında birikemezler.

Kan basıncını azaltır

Kabak çekirdeğindeki yüksek bakır seviyeleri, vücuttaki kırmızı kan hücresi sayısını arttırır ve damarlardan kanın oksijenli geçişini iyileştirir. Düşük sodyum içeriği ile birlikte bu aktivite, kan basıncını düşürerek kalp sağlığını da iyileştirebilir.

Sperm kalitesini artırabilir

Araştırmalar hem kabak çekirdeğinin hem de kabak çekirdeği yağının prostat sağlığını korumaya yardımcı olduğunu göstermektedir. Kabak çekirdeğinin çinko içeriği; düşük çinko seviyeleri düşük sperm kalitesine bağlı olduğundan, erkek fertilitesini de destekleyebilir.

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