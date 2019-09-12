Patlamamış 7 havan mermisi bulundu

Çatalköy bölgesinde askeri mühimmat deposunda bugün saat 02.00 sırlarında yaşanan patlamalar sonrasında bölgede geniş çaplı sürüdürlen aramalar devam ediyor.
Ulaşılan bilgilere göre şu ana kadar bölgede 7 adet patlamamış havan mermisi bulundu.
Çatalköy bölgesinde askeri mühimmat deposunda bugün saat 02.00 sırlarında yaşanan patlamalar sonrasında bölgede geniş çaplı sürüdürlen aramalar devam ediyor.
Ulaşılan bilgilere göre şu ana kadar bölgede 7 adet patlamamış havan mermisi bulundu.
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