  • BIST 2.032,44
  • Altın 831.708
  • Dolar 13.6536
  • Euro 15.4826
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Pedallar Puanlı Yol Yarışında Dönecek

» »
Bisiklette sezonun üçüncü organizasyonu olan Yıldızlar ve Kadınlar Puanlı Yol Yarışı 20 Şubat Pazar günü gerçekleştiriliyor.
Pedallar Puanlı Yol Yarışında Dönecek

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu (KTBF) 2022 faaliyet programında yer alan sezonun üçüncü
organizasyonu, Yıldızlar ve Kadınlar Puanlı Yol Yarışı 20 Şubat Pazar günü gerçekleştiriliyor.


Yıldız A/B ve kadın kategorilerinin yer alacağı yarış pazar sabahı 08.30’da başlayacak.


64 kilometrelik mesafede pedal çevirecek olan sporcular, Zefir çemberinden start alıp, Güzelyurt giriş çemberinden geri dönüş yaparak yeniden Zefir çemberinde finiş görecek.


Yarışın tamamlanmasının ardından ödül töreni IOS Cafe’de yapılacak ve kategorilerinde
dereceye girenlere madalyaları takdim edilecek.

bisiklet-yaris-(1).jpg
Sporcular yarışta bireysel olarak mücadele edecek ancak elde ettikleri dereceler, hem kişisel
klasmanda hem de takımsal klasmanda puan kazandıracak.


Yarışın teknik toplantısı 19 Şubat Cumartesi günü saat 14:00’te federasyon lokalinde
gerçekleşecek ve yarışta yer alacak sporculara çipleri burada verilecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eliz’in W25’teki ilk şampiyonluğu14 Şubat 2022 Pazartesi 12:55
  • Avrupa'ya Damga Vurdu! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Finale Yükseldi12 Şubat 2022 Cumartesi 11:41
  • SBC Boru Tenis Liginde Çekişme Devam Ediyor11 Şubat 2022 Cuma 15:46
  • Nıcosıa Motors Tenis Ligi 2.Hafta Maçları10 Şubat 2022 Perşembe 18:14
  • SBC Boru Tenis Liginde Heyecan Devam Ediyor09 Şubat 2022 Çarşamba 18:39
  • SBC Boru 16 Yaş Altı Tenis Ligi Karşılaşmaları08 Şubat 2022 Salı 16:49
  • KKTF Gözlemci Hakem Kursu Başlıyor07 Şubat 2022 Pazartesi 19:18
  • CMC’de Bostancı Bağcıl Cup Golf Turnuvası Şampiyonu Olgun Emirzade07 Şubat 2022 Pazartesi 18:49
  • Doğan Tilki Anısına Kadınlar Masa Tenisi Şampiyonası Düzenlendi06 Şubat 2022 Pazar 10:37
  • Türk Milli Fatih Arda İpcioğlu 2022 Pekin’de Elemeleri Geçti05 Şubat 2022 Cumartesi 11:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti