Pediatri Kurumu “Kış İshalleri Ve Rota Virüs Enfeksiyonuna” Karşı Uyardı

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, çocuklarda, “kış ishalleri ve rota virüs enfeksiyonuna” karşı uyarılarda bulundu ve Sağlık Bakanlığı’nın uyguladığı “çocukluk çağı rutin aşı programı” içine rota virüs aşısının da en kısa zamanda dahil edilmesini istedi.

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu’ndan yapılan açıklamada, rota virüsün, çocukluk çağı akut ishallerinin en sık sebebi olduğu ve ateş, kusma, ishalin genelde bir arada görüldüğü ifade edildi.

Ülkede son günlerde artan vakalar nedeniyle yapılan araştırmalarda da rota virüsünün çocukluk çağı ishallerinde en sık görülen etken olarak ortaya çıktığına işaret edilen açıklamada, rota virüsün çocuklarda en sık 6-24 aylar arası görüldüğüne işaret edildi.

Aşılamanın, hastalığın önlenmesinde diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi öncelikli ve en etkili yöntem olduğunu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Rota virüs aşısının ilk dozu 6-12 haftalık iken uygulanmalıdır. Sonraki dozu 4-10 hafta ara ile verilerek aşının cinsine göre 2 veya 3 doz aşılama 25-32 haftaya kadar tamamlanmalıdır. Aşı 32 haftadan (7ay üzeri bebeklere) sonra uygulanmamalıdır.

Ağır ishali önlemenin tek yolu olan rota virüs aşısını Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu olarak erken bebeklik döneminde tüm ailelerin çocuklarına yaptırmalarını tavsiye etmekteyiz. Rota virüs aşısı ülkemizde özel olarak uygulanmaktadır. Dileğimiz son 10 yılda çok ilerleme gösteren ve yeni aşıları bünyesine katan Sağlık Bakanlığı'mızın uyguladığı çocukluk çağı rutin aşı programının içine rota virüs aşısının da en kısa zamanda dahil edilmesidir.”