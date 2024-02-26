Pekin, ABD, AB ve İngiltere'nin Rusya yaptırımlarına Çinli şirketleri dahil etmesine tepkili

Pekin yönetimi, ABD, AB ve İngiltere'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına Çinli şirketleri dahil etmesine tepki gösterdi.

Çin Ticaret Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Pekin'in ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarına Çinli şirketleri dahil etmesine kesinlikle karşı çıktığını duyurdu.

Çin Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Pekin’in şirketlerinin meşru haklarını korumaya devam edeceği aktarıldı.

Çin, Avrupa Birliği ve İngiltere'yi, yaptırımların ekonomik ve ticari ilişkiler üzerinde "olumsuz etki" yaratacağı konusunda uyardı. ABD’ye yönelik açıklamada ise bu ifade yer almadı.

ABD, ABD ve İngiltere’den Çin’e yaptırımlar

Rus muhalif lider Aleksey Navalny'nin hapiste ölümünü takiben Rusya'daki yüzlerce kişi ve kuruluşa karşı kapsamlı yaptırımlar açıklayan Amerika Birleşik Devletleri, altı ülkede ticari faaliyetleriyle Rusya'ya yardım ettiğini belirttiği toplam 93 kuruluşu geçen cuma günü yaptırım listesine aldı.

Faaliyetleri ABD'nin ulusal ve güvenlik çıkarlarına aykırı hareket ettiği belirtilen bu şirketlerin 63'ü Rusya'da, 16'sı Türkiye'de, sekizi Çin'de, dördü Birleşik Arap Emirlikleri'nde, ikisi Kırgızistan'da ve birer tane de Hindistan ve Güney Kore'de bulunuyor.

AB ise Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı çerçevesinde 13'üncü yaptırım paketi üzerinde çarşamba günü prensipte anlaşmaya vardı.

Yeni pakette yaptırım listesine aralarında üç Çinli şirket ile merkezi Hong Kong’da bulunan bir şirket yer alıyor.

İngiltere ise perşembe günü Rusya’ya karşı uyguladığı yeni yaptırım paketine 3 Çin firmasını dahil etti