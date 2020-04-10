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Pentagon, 86 milyon dolarlık maske tedarik edecek

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Pentagon, 86 milyon dolarlık maske tedarik edecek
Pentagon, 86 milyon dolarlık maske tedarik edecek

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınından dolayı tüm personeline maske takma zorunluluğu getirdikten sonra Porto Rico merkezli bir şirketle maske tedariki için 86 milyon dolarlık sözleşme yaptı.

Pentagon’dan yapılan açıklamada, tedarik edilecek maskelerin sayısı belirtilmezken ihalenin bedelinin 86 milyon dolar olması dikkati çekti.

Tedarikin 31 Aralık’ta tamamlanacağı belirtilen açıklamada, maskelerin sadece askeri personelce kullanılacağı ifade edildi.

ABD ordusunda 1 milyon 300 bin asker görev yapıyor.

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