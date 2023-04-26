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Petrolde denge arayışı

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Petrol, küresel ekonominin görünümüne ilişkin endişelerin yol açtığı salı günkü düşüşün bir kısmını telafi ederek yükseldi.
Petrolde denge arayışı

ABD ham petrolü şimdiye kadar anlamlı bir fiyat yönü için mücadele eden bir haftada salı günü yüzde 2,2 düştükten sonra varil başına 77 doların üzerinde işlem gördü. Bir endüstri grubu, Amerikan ham petrol stoklarında büyük bir düşüş bildirerek bir miktar pozitiflik katarken, ABD bankacılık krizi korkularının yeniden su yüzüne çıkmasıyla daha geniş finansal piyasalarda duyarlılık sağladı.

Ham petrol, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin Nisan başında şok üretim kesintisi yapmasından önceki konumuna yakın. Son birkaç hafta içinde petrol arıtma kârlarında yaşanan kötüleşme, fabrikaları işleme oranlarını düşürmeyi düşündürürken, Asya ham petrol piyasasındaki temel göstergeler bu hafta zayıflamaya devam etti.

Fed, yatırımcıların Amerikan ekonomisinin gücünü ölçmesine yardımcı olacak Mayıs politika toplantısından önce bu hafta ABD'deki istihdam, enflasyon ve tüketici harcamaları hakkındaki son raporları değerlendirecek. Ayrıca, Chevron Corp. ve Exxon Mobil Corp. dahil olmak üzere dünyanın en büyük petrol şirketlerinden bazıları Cuma günü ilk çeyrek kazançlarını açıklayacak.

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