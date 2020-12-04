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Pfizer 2020 aşı üretim hedefini yarıya düşürdü

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Alman şirket Biontech ile birlikte koronavirüse karşı aşı geliştiren Pfizer, 2020 aşı üretim hedefini 100 milyon dozdan 50 milyon doza düşürdü.
Pfizer 2020 aşı üretim hedefini yarıya düşürdü

Tüm dünya koronavirüs aşısının uygulanacağı tarihi beklerken, en güçlü aşı adaylarından birinin altında imzası bulunan Pfizer 2020'ye ilişkin üretim hedeflerini düşürdü.

Şirket daha önce 100 milyon doz olarak açıkladığı 2020 koronavirüs aşısı üretim hedefini 50 milyon doza indirdi. Şirket sözcüsü yaptığı açıklamasında aşıların üretimi için gereken büyük ölçekli hammaddenin temin edilmesi süreci olmak üzere birçok faktörün üretimin yavaşlamasında etkili olduğunu belirtti. Buna karşın sözcü şirketin üretim ölçeğinin artması sürecini tamamladığını ve şirketin hızlı bir tempoyla üretim yaptığını açıkladı.

İki doz uygulanacak olan ve “taşıyıcı RNA” isimli yeni bir teknolojiye dayandığını belirtilen aşının İngiltere’de kullanımı bu hafta onaylanmış, ABD Gıda ve İlaç İdaresi’ne (FDA) acil onay başvurusu yapılmıştı.

44 bin deneğin katıldığı klinik testlerde aşının Kovid-19 semptomlarını önlemede yüzde 95 başarı sağladığı ortaya çıkmıştı.

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