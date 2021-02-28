Pfizer/BioNTech aşısı gerçek hayatta yüzde 94 etkili: 1.2 milyon kişilik araştırma

Pfizer/BioNTech aşısının gerçek hayattaki karşılığına dair ilk büyük araştırmanın sonucu uygulamada lider İsrail’den geldi. 1.2 milyon kişiye dayanan sonuçlara göre aşı yüzde 94 etkili.

Şimdiye kadar Covid-19 aşılarına dair verilerin çoğu kontrollü şartlar altında düzenlenen klinik deneylere dayanıyordu. Bu da elde edilen sonuçların gerçek hayattaki yansımasıyla ilgili belirsizlik yaratıyordu.

En hızlı aşı uygulayan ülkelerden biri olan İsrail’den gelen iki aylık sürece dair sonuçlar, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen aşının semptomatik vakaları önlemede bütün yaş gruplarında yüzde 94 etkili olduğunu gösterdi.

Ağır vakalar için de benzer bir sonuç ortaya çıktı.

New England Journal of Medicine’da yayınlanan 1.2 milyon kişinin dahil edildiği araştırma, tek doz aşının iki hafta sonra yüzde 57 oranında koruyuculuk sağladığını ortaya koydu.

Clalit Araştırma Enstitüsü’nün araştırma sonuçları, yüzde 95 etkililiğin açıklandığı geçen yılki klinik deney sonuçlarıyla da uyumlu.

Araştırmaın baş yazarı Ran Balicer sonuçların şaşırtıcı olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Soğuk zincir zaman zaman düzgün şekilde korunamadı, nüfusun daha yaşlı ve hasta olduğu gerçek hayat ortamında kontrollü klinik deneylerdeki kadar iyi sonuçlar alabileceğimizi beklemiyorduk. Ancak aldık, aşı gerçek hayatta da aynı şekilde işe yaradı. Aşının genç ve yaşlı yaş gruplarında komorbitide (bir veya daha fazla bozukluk veya hastalığın temel hastalığa veya bozukluğa ek olarak aynı zamanda görülmesi durumu) olsun veya olmasın etkili olduğunu gördük.”

Araştırma ayrıca Pfizer/BioNTech aşısının Britanya mutasyonuna karşı da etkili olduğunu gösterdi. Araştırmacılar spesifik bir koruma oranı ifade edememekle birlikte, söz konusu mutasyonun çalışmanın yapıldığı sırada İsrail’de baskın varyant olduğunu belirtti.

9 milyon nüfuslu İsrail’de 19 Aralık’ta başlayan aşı çalışmalarında, nüfusun neredeyse yarısı ilk doz aşısını oldu. Üçte birine ise her iki dozu da yapıldı.