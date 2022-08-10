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SON DAKİKAResmi açıklama geldi: Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısı için testler başlıyor

Pfizer/Biontech’in Varyantlara Uyumlu Aşısı İnceleniyor

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AB'nin ilaç düzenleyici kurumu, Pfizer/BioNTech tarafından COVID-19'a karşı geliştirilen aşının varyantlara uyumlu yeni versiyonunu incelemeye aldı.
Pfizer/Biontech’in Varyantlara Uyumlu Aşısı İnceleniyor

Avrupa Birliği’nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumunun (EMA) internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, “Comirnaty” adlı aşının SARS-CoV-2 virüsü ve Omicron alt varyantları BA.4/5’e uyumlu versiyonunun ön değerlendirmesinin başladığı duyuruldu.

EMA’nın ön değerlendirmesi, aşının pazar onayı için yapılacak şirket başvurusu öncesinde sürece hız kazandırıyor.

Şirketin onay başvurusu yapmasından sonra EMA, normalde aylar sürecek değerlendirme sonucunu kısa sürede açıklayabiliyor.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in geliştirdiği mRNA temelli COVID-19 aşısı, AB içinde kullanım için 2020 yılının son günlerinde EMA’dan onay almıştı.

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