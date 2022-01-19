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SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Pfizer’in Corona Virüs İlacı Omicron’a Karşı Etkili

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Corona virüsü aşısı ile milyonlara umut olan Pfizer'den geliştirdikleri corona virüsü hapı ile ilgili müjdeli haber geldi. Pfizer, Paxlovid'in Omicron varyantına karşı etkili olduğunu açıkladı.
Pfizer’in Corona Virüs İlacı Omicron’a Karşı Etkili

Pfizer’in corona virüsü tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen ilacının Omicron varyantına karşı da etki gösterdiği belirtildi.

Pfier, Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) Covid ile savaşmak için üretilen Paxlovid’in laboratuvar ortamında gerçekleştirilen üç testte umut verdiğini gösteren verileri açıkladı.

İlacın aktif bileşeni olan Nirmatrelvir’in virüsü nötralize ettiği belirlendi.

YÜZDE 90 ORANINDA ETKİLİ

Yüksek oranda mutasyona uğramış Omicron varyantı, geçen yıl ortaya çıktığından bu yana bazı aşı ve ilaçlara karşı etkinlik gösteremedi. İlaç şirketleri, yeni mutanta karşı etkili olmak için aşıları ve tedavileri değiştirmek için çalışıyor.

Antiviral hapın, enfeksiyonun erken döneminde alındığında virüsten hastaneye yatış veya ölüm riskini yüzde 90 oranında azaltma kabiliyeti gösterdiği belirtildi.

UZMANLAR TAVSİYE EDİYOR

Pfizer’in bilimden sorumlu başkanı Dr Michael Dolsten, “Bu veriler, Pfizer’ın ürettiği oral hapın, bu yıkıcı virüse ve son derece bulaşıcı Omicron da dahil olmak üzere mevcut endişe türlerine karşı devam eden savaşımızda önemli ve etkili bir araç olabileceğini gösteriyor.” dedi.

Dolsten sözlerini, “Tedavinin etkinliğini gerçek dünya ortamlarında izlemeye devam edeceğiz” ifadeleriyle sürdürdü.

Paxlovid, Merck’in molnupiravir’i ile birlikte, Covid hastalarını yoğun bakım ünitesinden uzak tutabilecek diğer etkili ilaçlarla karşılaştırıldığında erişim kolaylığı nedeniyle sağlık uzmanları tarafından tavsiye ediliyor.

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