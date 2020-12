PGM: Dikkat! Bu Akşamdan İtibaren Sokağa Çıkma Yasağı Başlıyor.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin, artan Covid-19 vaka sayıları nedeniyle aldığı kararlar doğrultusunda, 31/12/2020 tarihinden 04/01/2021 tarihine kadar (her iki tarih dahil) gece saat 22.00 ‘dan itibaren sabah 05:00’a kadar geçerli olacak şekilde sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verilmiştir. Bu uygulamadan sağlık çalışanları, emniyet mensupları ve görevde olan kişiler muaf tutulacaktır.

Tüm halkımızı alınan kararlara uymaya davet eder, sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuaat çerçevesinde yasal işleme gidileceğini bir kez daha hatırlatırız.

Attention! Night-time curfew will be in force from 10 pm tonight.

Within the scope of the decisions of the Higher Committee for Infectious Diseases due to the increasing number of the Covid-19 cases, a night-time curfew between 10pm and 5am will be in force between December 31,2020 and January 04,2021 (both dates inclusive).

Those who violate the conditions will be subject to legal proscutions.Health workers,law enforcement officers and those on official duty will be exempt from this practice.

We invite everyone to abide by the decisions. Those who violate the conditions will be subject to legal proscutions.