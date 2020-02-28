Pilli: "Acil hastalarımız YDÜ ve Kolan’a aktarılıyor"

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu'nda bu sabah medyana gelen yangın olayıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nda basın toplantısı düzenleniyor.

Pilli: "Hastane çok kısa sürede hizmete girecek"

Sağlık Bakanı Ali Pilli; "Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Maddi hasarın ne kadar olduğu daha sonra açıklanacak. Kolan hastanesine doktor ve yatak takviyesi yapıldı. Çok büyük bir başarı le tahliyeler yapıldı, maalesef 2 hastamızı kaybettik. Bütün vatandaşlarımız, kurum ve kuruluşlarımız yardım yapma taleplerini iletiyor. Hastane çok kısa sürede hizmete girecek."