  • BIST 99.099
  • Altın 257,884
  • Dolar 5,6663
  • Euro 6,3766
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAErdoğan’dan, Japon modeli ‘kadınlara mahsus üniversite’ için YÖK’e talimat

Pilli: Kalkanlı Yaşam Evi’nde tüm sıkıntı ve eksikliklerin giderilmesi için çalışma başlatmış durumdayız

» »
Sağlık Bakanı Pilli, Kalkanlı Yaşam Evi’nde tüm sıkıntı ve eksikliklerin giderilmesi için çalışma başlattıklarını belirtti.Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Kalkanlı Yaşam Evi konusunda açıklamalarda bulundu.
Pilli: Kalkanlı Yaşam Evi’nde tüm sıkıntı ve eksikliklerin giderilmesi için çalışma başlatmış durumdayız

Bakan Pilli, çok ciddi yapısal ve kurumsal eksikliklerle devraldıkları Kalkanlı Yaşam Evi’nin tüm sorunlarına hakim olduklarını ifade ederek, “Takdir edersiniz ki sağlık alanı çok geniş bir alan göreve geldiğimiz ilk günden itibaren hiç zaman kaybetmeden bu sorunları masaya yatırdık ve çalışmalarımız devam ediyor. En kısa sürede Kalkanlı Yaşam Evi’ni gerçek işlevini yerine getirebilecek hale dönüştüreceğiz” dedi. 
 

EKSİKLİKLERİN FARKINDAYIZ 
 

Kalkanlı Yaşam Evi’ne bizzat giderek yerinde incelemelerde bulunduğunu ve mevcut bir takım eksiklikler gözlemlediğini ifade eden Bakan Pilli şunları söyledi;
 

“Kalkanlı Yaşam Evi’nde yasal düzenleme çalışmaları için düğmeye basmış durumdayız. Bakanlığın görevlendirdiği uzman kişiler tarafından gerekli yasal düzenlemeler hayata geçirilecektir.  
Yasal düzenleme içerisinde Kalkanlı Yaşam Evi’nde görev yapacak kamu sağlık çalışanlarının nitelikleri, hizmet binasının özel koşulları, yaşam alanlarına ilişkin kurallar, bakıma muhtaç hastalara ilişkin özel tedbirler, bireylerin bakım merkezine kabul ve çıkarma işlemleri gibi önem arz eden başlıklar bulunmaktadır. 
Kalkanlı Yaşam Evi’nde 1 Hekim, 6’si hemşire, 19 Hasta Bakıcı, 3 Güvenlik görevlisi, 1 Çamaşırhane Görevlisi, 6 Temizlik görevlisi olmak üzere toplam 37 çalışan, 56 hastaya hizmet verilmektedir. 
 

Şunu belirtmek isterim ki, Kalkanlı Yaşam Evi’nde tüm sıkıntı ve eksikliklerin farkındayız. Göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız ziyaret ve incelemeler sonucunda gerekli tüm çalışmaları başlatmış durumdayız. Sağlık Bakanlığı olarak tek hedefimiz halka en iyi hizmeti sağlamaktır. Yaşlılarımız ve bakıma muhtaç vatandaşlarımız için gereken neyse yapılacağından kimse kuşku duymasın.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Kent Güvenlik Sistemleri" kurulumuna başlandı.11 Temmuz 2019 Perşembe 16:35
  • Akıncı'dan 'ilk alo'11 Temmuz 2019 Perşembe 16:24
  • BM raporunda bir ilk: Rum liderliğindeki "KKTC'nin tanınma" fobisi işbirliğini elgellememeli11 Temmuz 2019 Perşembe 16:16
  • Polisten sürücülere uyarı!11 Temmuz 2019 Perşembe 16:02
  • İzinsiz ikametten 7 tutuklama daha11 Temmuz 2019 Perşembe 16:01
  • Yasa dışı kumar oynatılan eve polis baskını11 Temmuz 2019 Perşembe 15:56
  • Hayvan yemi çalan 3 kişi tutuklandı11 Temmuz 2019 Perşembe 15:52
  • 28 gram sentetik cannabinoid ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı11 Temmuz 2019 Perşembe 15:42
  • Zorla alıkoyma, darp, uyuşturucu, patlayıcı madde ve silah: 2 tutuklu, 2 kişi de aranıyor!11 Temmuz 2019 Perşembe 15:31
  • 6 aylık bebek yaşamını yitirdi11 Temmuz 2019 Perşembe 15:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti