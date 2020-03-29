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Pilli: Kolan Hastanesi merkez hastane oluyor

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Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin ana binasının tümüyle Pandemi Hastanesine dönüşeceğini açıkladı.
Pilli: Kolan Hastanesi merkez hastane oluyor

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin ana binasının tümüyle Pandemi Hastanesine dönüşeceğini açıkladı. 

Pilli, Covid-19 Koordinasyon Merkezi kararına göre, Diyaliz ve Onkoloji bölümleri dışında tüm hastanenin  Pandemi Hastanesine dönüşeceğini belirtti. 

Merkez hastane olarak  Kolan Hastanesi’nin belirlendiğini belirten Bakan Pilli,  devlet doktorlarının Kolan’da ücrertsiz sağlık hizmeti vereceğini söyledi.  

Bakan Pilli, Kolan Hastanesi’nin dışında  ihtiyaç duyulması  halinde acil hastaların Girne Akçiçek ve Mağusa  Devlet Hastanesine yönlendirileceğini, yine ihtiyaç duyulması halinde  YDÜ Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesine hastaların sevk edilebileceğini kaydetti.  

PANDEMİ HASTANESİNDEKİ DOKTOR VE EKİPLER İÇİN ÖNLEMLER…

Pandemi Hastanesinde çalışacak  doktorlar ve ekiplerin guruplara ayrıldığını ve çalışma saatlerinin belirlendiğini aktaran  Bakan Pilli, bu ekiplerin belli aralıklarla koronavirüs testlerinden geçirileceğini,  birçok ülkede sağlık çalışanlarının enfeksiyondan etkilendiğini,  buna engel olmak amacıyla gerekli ekipmanların da  sağlandığını vurguladı. 

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