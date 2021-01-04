Pilli: Toplum işin ciddiyetini hala anlamadı...

"Halkımız rehavete kapıldı, kurallara uymuyor. Herkesten yardım istiyoruz, herkes kurallara uyarsa bunu çok rahat atlatırız. Bunu defalarca söyledik.”

Maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulduğu zaman bulaşın duracağını anlatan Sağlık Bakanı Ali Pilli, özellikle ziyaretlerdeki ikramlarda, iş yerleri veya toplu çalışma alanlarında, ev ziyaretlerinde bunların ihlal edildiğini dile getirerek, “Yanınızdaki herkes Covid olabilir, böyle düşünüp kurallara uyun, 20 gün içinde bu vakaları asgariye düşürelim.” dedi.

Bakanlık olarak üzerlerine düşen her şeyi yaptıklarını anlatan Pilli, “Halk kurallara uymazsa canını kaybedecek, lütfen uyalım” şeklinde konuştu.

BRT’de yayımlanan Manşet + Programına katılan Pilli, artan vakalarla tedbirlerin arttırılması gerektiğine yeniden dikkat çekti.

“Toplumumuz ne yazık ki işin ciddiyetini hala anlamadı. Halkımız rehavete kapıldı, kurallara uymuyor. Herkesten yardım istiyoruz, herkes kurallara uyarsa bunu çok rahat atlatırız. Bunu defalarca söyledik.” dedi.

Sokağa çıkma yasağı konusundaki amacın kalabalıkları önemle amaçlı yapıldığını ifade eden Sağlık Bakanı Ali Pilli, bu yasağın saat 12.00-05.00 arasına çekilebileceğini kaydetti.

Şu anda tamamen kapanmanın söz konusu olmadığının altını çizen Pilli, bunun vakaların gidişatına göre belli olacağını, sağlık sistemi çökmeden kapanmaya gidilmesinin doğru olmadığını kaydetti.

“Oturduğunuz yerde maske takıp mutfakta 10 kişiyle kahve içmenin bir faydası olmaz”

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin birazdan yeniden toplanıp yeni kararlar üreteceğini kaydeden Pilli, Kıbrıs’ın güneyindeki sağlık sisteminin çökmek üzere olduğunu, çok kötü durumda olduklarını kaydederek, güneyden geçişlerde sıkı tedbirler almaya devam edeceklerini, yurt dışından gelişlerin de sıkılaştırılacağını anlatarak, ülke içindeki tedbirlerin de gözden geçirileceğini kaydetti.

Yeni yıl için bazı dernekler veya toplu iş yerlerinde yeni yıl kutlaması yapıldığı bilgisi aldıklarını anlatan Pilli, “İnsanlar da üzerine düşeni yapsın, bu tarz olaylardan uzak dursun. Yurt içinde de aldığımız tedbirlere eğer halk uyarsa bulaşı önleyebileceğiz. Herkes işinde maske taksın, tek tek gidip çay kahve içsin. Oturduğunuz yerde maske takıp mutfakta 10 kişiyle kahve içmenin bir faydası olmaz. Bu sadece devlet daireler i için değil tüm toplu mekanlar için geçerlidir.” dedi.

Mutasyona uğrayan virüsle ilgili çalışmalar sürüyor

Mutasyona uğrayan virüsle ilgili de çalışma başlattıklarını anlatan Pilli, bu tarz çalışmayla ilgili örneklerin bugün veya yarın Türkiye’ye gönderileceğini belirtti.

“Ekiplerimizin morali yerinde, üst seviyede çalışıyorlar”

Hastanedeki çalışmaların devam ettiğini anlatan Pilli, “Ekiplerimizin morali yerinde, üst seviyede çalışıyorlar. Güçlü bir altyapımız oldu. Sıkıya girmemek için çalışıyoruz. Bu alanda kullanılacak her türlü sağlık gereçlerimiz de mevcuttur. Hastanede bulaş oldu, her şey de dışarıdan geldi. Bu virüs ülkeye de hastaneye de dışarıdan geldi. Sadece hastane içinde değil dışarıda da tedbirlere uyulmalı. Hastane içinde de tedbirler arttırılacak tabi…”

“Akşamdan sabaha vaka artışı yok”

Dün akşamdan bu sabaha artan vaka sayısı bulunmadığını anlatan Pilli, vakaların temaslılarının özellikle çok sıkı tarandığını anlattı. Bu bağlamda önce 9 Eylül İlkokulu’nun tarandığını, ardından tüm okulları ve öncelikli yerlerin de taranacağını belirtti.

Pilli, bulaşın önlenebilmesi için kişilerin kapanmadan, kendine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğini, aksi halde bu durumun kapanmaya kadar gidebileceğini ifade etti.

Pilli, “Vatandaş 70 yaşında kronik hasta, yeni yıl eğlencesine gitmiş duyumlarını aldık. Bu kişiler kaçınmalı, kurallara uymalı. Ne kadar yasak koyarsak koyalım bu yasakları delmek kolaydır. Herkesin başına bir kişi koyup denetleyemeyiz. Küçük bir toplumuz, kişiler üstüne düşen görevi yapsın, biz bu durumu önleriz.” dedi.

“Yeter ki aşının faydası yüksek olsun”

Aşının da ülkeye gelmek üzere olduğunu kaydeden Pilli, 15 Ocak’ta uygulanmaya başlanacağını dile getirdi.

Pilli, “Aşından kaçmamak gerek. Mutlaka yan etkileri vardır ama bunlar çok büyük şikayetler değildir, büyük bir zararlı yan etki henüz görülmedi. Türkiye’de de çalışmalar sürüyor. Bu aşıların büyük bir yan etkisi olacağını sanmıyorum. Diğer aşılar da diğer yöntemlerle yapılıyor, onların da çalışmaları yapıldı. Zaman içerisinde tümünü göreceğiz. Yapılan her aşının ikinci dozu da olacaktır. 10 bin aşı yaparsak 10 bini de dolapta bekleyecektir.” dedi.

Halkın %60’ının aşılanmasının bile iyi bir senaryo olacağını kaydeden Pilli, ülkede yüksek bir oranın aşılanacağını anlattı.

“Yeter ki aşının faydası yüksek olsun” diyen Pilli, aşı uygulamasından sonra da tedbirlerin gevşetilmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

“PCR testlerinde sıkıntı yok…”

PCR testi alımımızda sıkıntı yok, laboratuvarımızda sıkıntı yaşadık ama çözdük” diyen Pilli, bu çalışmalarda sorun olmadığını, PCR aletlerinde zaman zaman teknik sıkıntı yaşanabileceğini anlatarak, bunların kısa süreli ve sıkıntısız olduğunu ifade etti.