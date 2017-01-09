Piramit turnuvası başladı

4’üncü Piramit Satranç Turnuvası, 22 sporcunun katılımı ile önceki akşam oynanan karşılaşmalarla başladı

Lefkoşa Satranç Derneği’nin (LSD) bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Piramit Satranç Turnuvası başladı.

LSD Lokali’nde 22 sporcunun katılımı ile başlayan turnuvanın başlangıç hamlesini Anadolu Sigorta’nın Kıbrıs Şubesi Müdürü Cengiz Ertürk yaptı.

Hakemliğini Hasan Akgün’ün yaptığı turnuva haftada bir gün Cuma günleri devam edecek ve beş tur üzerinden tamamlanacak.

Turnuvaya katılan sporcuların hedefi, piramidin en üst basamağı olan Telka basamağına ulaşmak olacak.