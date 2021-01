Piyasaya sahte para süren zanlılar yakalandı

05.01.2021 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, O.B.(E-25)’nin bir markete tasarrufunda bulunan 2 adet 100 TL’lik sahte banknotu tedavüle sürdüğü sırada suçüstü tespit edilerek tutuklanmıştır. Mesele ile yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahsın birlikte kalmakta olduğu Y.B.(E-30)’nin ikametgahında yapılan aramada, 43 adet 100 TL’lik banknotlardan oluşan toplam 4300 TL bulunarak emare olarak alınmıştır.

Tedavüle sürülen 100 TL’lik banknotların seri numaraları C 490542321, C 452543305, C 414546301, C 520800345, C 478657587, C 748457154,C 621341215, C 325754621 ve C 254568941’dir.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.