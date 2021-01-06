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Piyasaya sahte para süren zanlılar yakalandı

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Mesele ile yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahsın birlikte kalmakta olduğu   Y.B.(E-30)’nin ikametgahında yapılan aramada, 43 adet 100 TL’lik banknotlardan oluşan toplam 4300 TL bulunarak emare olarak alınmıştır. 
Piyasaya sahte para süren zanlılar yakalandı

   05.01.2021 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, O.B.(E-25)’nin bir markete tasarrufunda bulunan 2 adet 100 TL’lik sahte banknotu tedavüle sürdüğü sırada suçüstü tespit edilerek tutuklanmıştır. Mesele ile yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahsın birlikte kalmakta olduğu   Y.B.(E-30)’nin ikametgahında yapılan aramada, 43 adet 100 TL’lik banknotlardan oluşan toplam 4300 TL bulunarak emare olarak alınmıştır. 

      Tedavüle sürülen 100 TL’lik banknotların seri numaraları C 490542321,   C 452543305,         C 414546301, C 520800345, C 478657587, C 748457154,C 621341215, C 325754621 ve                           C 254568941’dir.    

       Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

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