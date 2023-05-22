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PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

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Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde iletişim sorumlusu Emre Şahin'i Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirdi.
PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK’nın haberleşme sisteminde kullanılan programları yazan Rodi kod adlı Emre Şahin'in Irak Gara'da olduğunu tespit etti.

Örgütün iletişim altyapısını kuran ve işleyişinden sorumlu olan Şahin ayrıca Murat Karayılan’a bağlı olarak örgütün gizli haberleşme yöntemleri üzerinde çalışıyordu.

Şahin, örgütün haberleşme altyapısına darbe vurmak amacıyla öncelikli etkisiz hale getirilecek kritik hedefler listesine dahil edildi.

Nefes kesen operasyon

MİT’in Gara'da görevli saha ajanları, Şahin’in faaliyet alanına sızmak için özel özel olarak görevlendirildi.

Ajanlar, haberleşme altyapısına zarar verdi ve arızanın giderilmesi için Şahin'in görevlendirilmesini sağladı. MİT, yaşanan arızayı gidermek için intikal eden Şahin'i ve korumasını başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

Emre Şahin kimdir?

PKK/KCK Özel Güç bünyesinde faaliyet gösteren ve örgütün iletişim altyapısından sorumlu olan ve örgüt içerisindeki en iyi yazılımcı olarak bilinen Rodi Kod Emre Şahin, 2014'te PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldı.

Şahin, PKK/KCK kırsal kadroya katılmadan önce PKK/KCK paralelinde faaliyet yürüten Eskişehir Demokratik Öğrenci Derneği (EDÖDER) ve Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) Eskişehir yapılanması içerisinde çeşitli görevlerde bulundu.

Örgüte katılımı sonrası Şırnak kırsalında güvenlik güçlerine karşı faaliyet gösteren Emre Şahin, 2019 yılında Irak'a geçti. Irak’ın kuzeyinde fünye ve patlayıcı madde üretimi konusunda çalışmalar yürüttü. 2020 yılı itibariyle Özel Güç içerisinde sorumlu seviyede görevlendirildi. Örgüt mensuplarınca kullanılan şifreli haberleşme yöntemlerini geliştirdi, örgütün hacker biriminin sorumluluğunu yürüttü.

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