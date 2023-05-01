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PlayStation 5 kumandası sayesinde iki bebek dünyaya geldi

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Playstation 5 kumandası tarafından yönlendirilen bir robotun insan yumurtalarını döllemesinden sonra iki bebek dünyaya geldi.
PlayStation 5 kumandası sayesinde iki bebek dünyaya geldi

İspanya’da sıra dışı bir doğum gerçekleşti. Barselona’da tamamlanan prosedürde, mühendis Eduard Alba yumurtalara bırakılan sperm hücrelerini taşıyan küçük bir IVF iğnesini hareket ettirdi.

Girişim şirketi Overture Life tarafından yaratılan bu yeni döllenme tarzı, binlerce dolara mal olan IVF’yi kadınların daha ucuz ve daha erişilebilir bir şekilde hamile kalmasını mümkün kılmayı amaçlıyor.

Tüp bebek tedavisi, uzmanların kadının yumurtalıklarından bir yumurtayı alıp bir laboratuvarda erkek spermiyle döllemesini içeriyor. Bu yöntemde de ilk seferde başarılı bir döllenme elde etmek zor olabilir ve ebeveynler için de maliyeti fazla olabilir.

Alba yeni yöntem sayesinde ilk iki sağlıklı kızın doğduğunu söyledi. Ancak uzmanlar, bu tarz döllenmenin yaygınlaşması için daha çok araştırma yapılması gerektiğine inanıyor.

Columbia Üniversitesi Doğurganlık Kliniği Müdürü Zev Williams, şu an için insanların dölleme işlemini yapmalarının makinelerden daha iyi olduğunu söyledi: “Bir spermi alıp minimum travmayla mümkün olduğunca hassas bir şekilde yumurtaya koyuyorsunuz. Şu anda insanlar bir makineden çok daha iyi.”

Ancak Playstation 5 yöntemini geliştiren girişim, sperm enjekte eden robotlarla ilgili araştırmalarına devam etmek istiyor. Hatta eski YouTube CEO’su Susan Wojcicki’nin desteğiyle daha fazla araştırma için şimdiden 37 milyon dolar topladı.

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