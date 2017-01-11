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Pokemon GO, Çin'de yasaklandı

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Pokemon GO, Çin'de yasaklandı
Çin, daha önce de Battlefield 4 gibi büyük oyunları yasaklamıştı

Pokemon GO ve diğer arttırılmış gerçeklik uygulamaları Çin'de tamamen yasaklandı ve asla bu bölgelerde çıkış yapamayacaklar. Shift Delete'de yer alan haberine göre Çin, güvenlik önlemi olarak, oyunu Çin'e sokmuyor.

Çin, yasak ile ilgili olarak iki maddeyi öne sürdü:

1. Pokemon GO, AR ve diğer GPS özellikleri ile coğrafi bilgilerin güvenliğine bir tehdit olarak görülüyor.

2. Pokemon GO, sahip olduğu uygulama yetkileri ile kişilerin kullanıcı bilgilerini taşıyor.

Pokemon GO için Çin macerası daha başlamadan bitmiş durumda. Daha önce de Battlefield 4 gibi büyük oyunları yasaklayan Çin, şimdi de Pokemon Go'ya set çekti.

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