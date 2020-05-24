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Polis imdat, 199 itfaiye 24 saat halkın hizmetinde

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Ramazan Bayramı’nda vatandaşların şikayetlerini ve yardım taleplerini değerlendirmek amacıyla “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Alo Narkotik ve diğer polis telefon hatları kesintisiz 24 saat halkın hizmetinde olacak.
Polis imdat, 199 itfaiye 24 saat halkın hizmetinde

Ramazan Bayramı’nda vatandaşların şikayetlerini ve yardım taleplerini değerlendirmek amacıyla “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Alo Narkotik ve diğer polis telefon hatları kesintisiz 24 saat halkın hizmetinde olacak.

Polis Genel Müdürlüğü, bayram nedeniyle daha da yoğunlaşacak trafikte, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

“Trafik kurallarına mutlak surette uyunuz ve uymayanları uyarınız. Alkol almışsanız araç kullanmayınız, gerekirse polisten yardım isteyiniz. Aracınızı yolların konumunu dikkate alarak sürünüz. Kendilerinin ve başkalarının can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullananları ve trafik kurallarına uymayanları hiç çekinmeden polise ihbar ediniz. Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın, bir şeyler yiyip içmenin sürücünün dikkatini dağıtacağını asla unutmayınız. Sürat yapmayınız. Süratin yolları değil kendi yaşamınızı kısaltabileceğini unutmayınız. Trafikte önceliğiniz; ‘hız yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak’ olsun”

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