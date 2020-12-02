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Polis kayıp kartı takside buldu...Tutuklu 2 kadın hakkında şikayeti geri çekti

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Polis kayıp kartı takside buldu...Tutuklu 2 kadın hakkında şikayeti geri çekti
Polis kayıp kartı takside buldu...Tutuklu 2 kadın hakkında şikayeti geri çekti

Girne’de meydana gelen kredi kartı hırsızlığı ile ilgili tutuklanan Melisa Maraşlı ile Zahide Sözer hakkındaki şikayet geri çekildi.

Polise giderek, Melisa Maraşlı’nın kredi kartını çaldığını iddia edip, şikayetçi olan A.F. isimli şahsın yanıldığı ortaya çıktı. Ülkede turist olarak bulunan A.F. nin eğlence mekanından sonra otele giderken kartını takside düşürdüğü ancak ısrarla Melisa Maraşlı’nın çaldığına dair şikayetçi olduğu ancak yanıldığını anlayınca şikayetinden vazgeçtiği belirtildi.

Ne olmuştu?

3 GÖRGÜ ŞAHİDİ TANIK OLMUŞTU

Polis, eğlence mekanında kamera görüntüsü olduğunu ancak uzak çekim gerçekleştiği için olayın tam net görülemediğini belirtmiş. Polis, ancak 3 tanık ifadesi aldıklarını, zanlı M.M'nin kartı aldığına dair tespit yaptıklarını açıkladı. Polis, zanlıların evinde de arama yapıldığını ancak kartın henüz bulunmadığını kaydetmişti. Polis, zanlının ifadesinde kartı kesinlikle almadığını söylediğini hatta şikayetçi olan A.F. hakkında bazı iddialarda bulunarak, kendisinin de şikayetçi olduğunu açıklamıştı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu ayrıca zanlının iddialarının araştırılacağını belirterek, 2 gün süre istemiş. Mahkeme talebi kabul etmişti

Melisa Maraşlı, 29 Kasım 2020 tarihinde Girne’de faaliyet gösteren bir eğlence mekanında birlikte eğlenmeye gittiği A.F isimli erkek şahsın şikayeti üzerine tutuklanmıştı. A.F. isimli şahıs, Melisa Maraşlı’nın kredi kartını çaldığı iddia etmişti. Melisa Maraşlı’nın yanı sıra suçla bağlantılı arkadaşı Zahide Sözer de gözaltına alınmıştı. Zahide Sözer ile Melisa Maraş’lı mahkemeye çıkarılarak, soruşturma amaçlı 2 gün tutukluluk emri alınmıştı.

Polis, bu süre içerisinde kamera kayıtlarını inceleyip, A.F.’nin bindiği taksiyi buldu. Takside arama yapan polis, kredi kartının arka koltuğun altında düştüğünü tespit etti.

Kartı bulununca yanıldığını anlayan A.F. ise şikayetinden vazgeçti.

 

 

 

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