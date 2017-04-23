Polis tören öncesi köpeklerle arama yaptı

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” çerçevesinde Lefkoşa’da törenler düzenlendi.

İlk tören, Atatürk Anıtı önünde yapıldı.

Törene, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Rauf Ataöv, Lefkoşa Kaymakamı İbrahim Basri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, kurum ve kuruluşlar ile muharip dernekler katıldı.

Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sona erdi.

“ÖĞRENCİLER KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ YAPTI”

Etkinlikler, Lefkoşa merkez okullarından ve “19. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali”ne katılan ekiplerden oluşan öğrencilerin kortej yürüyüşü ile devam etti.

Cumhuriyet Meclisi önünden başlayan yürüyüş, Ledra Palas Işıkları, Cumhurbaşkanlığı, Girne Kapısı, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nin ardından Çağlayan Parkı’ndaki etkinlik alanına varılmasıyla tamamlandı.

“ÇAĞLAYAN PARKI’NDA TÖRENLER”

Çağlayan Parkı’ndaki tören korteje katılan ekiplerin alana gelmesiyle başladı.

Polis tören öncesi, güvenlik önlemleri çerçevesinde, park alanını tamamen boşaltarak, köpeklerle arama yaptı.

Çağlayan Parkı’nda çocuklar ve aileleri için yiyecek içecek, oyuncak, yüz boyama stantları kurulurken, etkinlik sponsoru Simit Dünyası tarafından bedava simit dağıtıldı.

Buradaki törene; Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova ve diğer bazı bakanlar, milletvekilleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile başlayan tören, Şehit Ertuğrul İlkokulu’ndan iki öğrencinin okuduğu “23 Nisan” isimli şiirle devam etti.

Törenin açılış konuşmasını, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova yaptı.

Berova, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasında; 23 Nisan’ın Türk milleti için önemli bir gün olduğunu, Ulu Önder Atatürk’ün 23 Nisan 1920 olan TBMM’nin açılış gününü, daha sonra ulusal egemenlik ve dünyanın ilk çocuk bayramı olarak ilan ettiğini belirtti.

Bu yıl 97’ncisi kutlanan bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün yarınların güvencesi olan çocuklara hediye ettiğini söyleyen Berova, dünyada bir ilk olan bayramın, atanın çocuklara verdiği görevi de ifade ettiğini dile getirdi.

Milli birlik ve beraberliğin pekiştirildiği, çocukları güvenli yarınlara taşımak için buluşulan bu günde dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen çocuklarla birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Berova, bu bayrama coşkuyu artırmak hedefiyle, “19. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali”ni de kattıklarını anlattı.

Çocukların her şeyin en güzeline layık olduğunu belirten Berova, onları, çağdaş yaklaşımlarla, yenilikçi, teknolojiyi kullanan, milli değerlere bağlı, kendine güvenen bireyler olarak yetiştirmenin çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

Günü şenlik havasında kutlayacaklarını belirten Berova, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Berova, tüm çocukların bayramını kutlayarak, tüm dünya çocuklarının barış içinde yaşaması dileğinde bulundu.

Bakan Berova’nın konuşmasının ardından, Lefkoşa merkez okullarından öğrencilerin ve misafir ülke çocuklarının oluşturduğu ekipler dans gösterileri sundu.