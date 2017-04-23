 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 92.424
  • Altın 150,326
  • Dolar 3,6475
  • Euro 3,9001
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKASon Dakika: Barbaros Karpaz açıklarında!

Polis tören öncesi köpeklerle arama yaptı

» »
Polis tören öncesi köpeklerle arama yaptı
“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” çerçevesinde Lefkoşa’da törenler düzenlendi.

İlk tören, Atatürk Anıtı önünde yapıldı.

Törene, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Rauf Ataöv, Lefkoşa Kaymakamı İbrahim Basri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, kurum ve kuruluşlar ile muharip dernekler katıldı.

Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sona erdi.

1492939038.jpg

“ÖĞRENCİLER KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ YAPTI”

Etkinlikler, Lefkoşa merkez okullarından ve “19. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali”ne katılan ekiplerden oluşan öğrencilerin kortej yürüyüşü ile devam etti.

Cumhuriyet Meclisi önünden başlayan yürüyüş, Ledra Palas Işıkları, Cumhurbaşkanlığı, Girne Kapısı, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nin ardından Çağlayan Parkı’ndaki etkinlik alanına varılmasıyla tamamlandı.

“ÇAĞLAYAN PARKI’NDA TÖRENLER”

Çağlayan Parkı’ndaki tören korteje katılan ekiplerin alana gelmesiyle başladı.

Polis tören öncesi, güvenlik önlemleri çerçevesinde, park alanını tamamen boşaltarak, köpeklerle arama yaptı.

1492939365.jpg

Çağlayan Parkı’nda çocuklar ve aileleri için yiyecek içecek, oyuncak, yüz boyama stantları kurulurken, etkinlik sponsoru Simit Dünyası tarafından bedava simit dağıtıldı.

Buradaki törene; Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova ve diğer bazı bakanlar, milletvekilleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile başlayan tören, Şehit Ertuğrul İlkokulu’ndan iki öğrencinin okuduğu “23 Nisan” isimli şiirle devam etti.

Törenin açılış konuşmasını, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova yaptı.

1492939051.jpg

Berova, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasında; 23 Nisan’ın Türk milleti için önemli bir gün olduğunu, Ulu Önder Atatürk’ün 23 Nisan 1920 olan TBMM’nin açılış gününü, daha sonra ulusal egemenlik ve dünyanın ilk çocuk bayramı olarak ilan ettiğini belirtti.

Bu yıl 97’ncisi  kutlanan bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün yarınların güvencesi olan çocuklara hediye ettiğini söyleyen Berova, dünyada bir ilk olan bayramın, atanın çocuklara verdiği görevi de ifade ettiğini dile getirdi.

1492939010.jpg

Milli birlik ve beraberliğin pekiştirildiği, çocukları güvenli yarınlara taşımak için buluşulan bu günde dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen çocuklarla birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Berova, bu bayrama coşkuyu artırmak hedefiyle, “19. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali”ni de kattıklarını anlattı.

Çocukların her şeyin en güzeline layık olduğunu belirten Berova, onları, çağdaş yaklaşımlarla, yenilikçi, teknolojiyi kullanan, milli değerlere bağlı, kendine güvenen bireyler olarak yetiştirmenin çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

Günü şenlik havasında kutlayacaklarını belirten Berova, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Berova, tüm çocukların bayramını kutlayarak, tüm dünya çocuklarının barış içinde yaşaması dileğinde bulundu.

Bakan Berova’nın konuşmasının ardından, Lefkoşa merkez okullarından öğrencilerin ve misafir ülke çocuklarının oluşturduğu ekipler dans gösterileri sundu.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak23 Nisan 2017 Pazar 10:38
  • Fırtınalı hava, 3 bölgede etkinliklerin iptal edilmesine neden oldu23 Nisan 2017 Pazar 10:10
  • PGM'den fırtına ile ilgili uyarı!23 Nisan 2017 Pazar 09:27
  • Emekli Subaylar Derneği’nin 23 Nisan mesajı…22 Nisan 2017 Cumartesi 13:36
  • Meclis Başkanı Siber’in 23 Nisan mesajı22 Nisan 2017 Cumartesi 13:26
  • YKP Yürütme Kurulu Türkiye’deki referandum sonuçlarını değerlendirdi22 Nisan 2017 Cumartesi 13:21
  • “Çocuklarımızın çağdaş yarınları için çalışıyoruz”22 Nisan 2017 Cumartesi 12:31
  • Kıbrıs Gençlik Spor ve Kültür Derneği Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı 40 çocukla birlikte piknik yaptı22 Nisan 2017 Cumartesi 12:20
  • Örgüt, Basın Konseyi’nin dünkü açıklamasına da tepki gösterdi22 Nisan 2017 Cumartesi 12:17
  • UBP 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı yayımladı22 Nisan 2017 Cumartesi 11:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti