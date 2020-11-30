Polise yardım için yanlarında bulunan Lefkoşa sakini gözüne yumruk yedi

Lefkoşa'da alkollü içki tesiri altında taşkınlık yapan zanlılar ve kendilerini uyaran polislere saldırıp kasti hasar ve ciddi darp suçunu işlemeleri üzerine tutuklanan ClementUshieOKOLICe, AgborFambong Clinton ve EnakenoWisdom EKERE dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru GüralpKırcalılar olayla ilgili bulguları aktardı. Kırcalılar huzurunda bulunan zanlı 1 ClementUshieOKOLICe, zanlı 2 AgborFambong Clinton ve zanlı 3 EnakenoWisdomEKERE'nin 28 Kasım 2020 tarihinde saat 00.15 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Girne caddesi üzerinde sarhoş vaziyette yüksek sesle bağırıpçağırdıkları esnada Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şubede görevli polis memuru Aykut ÖZKAN ve polis memuru İbrahim TOZ tarafından uyarıldıkları esnada adı edilenler görevli polisleri iterek görevindenmen edip ellerini kollarını gelişi güzel sallayarak uygunsuz tavır harekette bulunduklarını söyledi. Akabinde zanlı EnakenoWisdom EKERE, polis memuru İbrahim TOZ'un üzerindeki polis yeleğini elleri ile çekipyırtılmasına sebebiyet vererek kasten ve kanunsuz olarak hasara uğrattığını mahkemeye aktardı. Polis yine AgborFambongCLİNTON'un görevli polislere yardım etmek isteyen Lefkoşa'da sakin OsmanVARAN'ın sağ gözüne yumruk vurarak ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.Polis memuru GüralpKırcalılar mesele ile ilgili olarak adı edilenler makul güç kullanılarak suçüstü gereği tutuklandıklarını ve mesele ile ilgili olarak zanlıların alkol testi yapmayı ret edip gözlerinin kırmızıolmasından hareketlerindeki dengesizlikten ve ağızlarından gelen alkol kokusundan alkollüoldukları anlaşıldığını belirtti. Polis ayni gün mesele ile ilgili olarak Zanlı 2'in muhaceret izni kontrol edildiğinde30.11.2020 tarihine kadar izinli olduğu ancak herhangi bir başvuru yapmadığının görüldüğünü, zanlılar 1 ve 3'ünise muhaceret izinlerini kontrol ettiğimizde KKTC'de herhangi bir yasal statüsü bulunmadığını mahkemeye aktardı. Polis zanlıların aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek, tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer, zanlılarınbir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu beklemesine emir verdi.